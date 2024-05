Un chat intelligent et déterminé esquive des « rouleaux de clôture incontournables » pour s’échapper de son jardin (vidéo)

Les propriétaires de chat savent à quel point ceux-ci sont têtus. Lorsqu’ils ont une idée en tête, ils font en sorte de la concrétiser, et ce, par tous les moyens. Un couple pensait avoir trouvé la solution pour empêcher ses chats de fuguer, mais il ne leur a fallu que quelques séquences d’entraînement pour trouver la faille…

Chai et Aura sont 2 chatons type Bengal vivant au Royaume-Uni avec leurs propriétaires aimants. Lesquels leur ont créé des comptes sur les réseaux sociaux pour partager leurs aventures aux internautes. Ils sont suivis par des milliers de personnes fidèles à leurs vidéos et photos.

Récemment, leurs maîtres ont dévoilé une série de vidéos montrant à quel point le duo est malin. Celui-ci est parvenu à grimper sur la clôture du jardin malgré un dispositif les en empêchant.

Des animaux rusés

Les Bengals sont réputés pour être des félins athlétiques et intelligents. Ils sont aussi très souples. Ces qualités mises bout à bout leur permettent de réaliser des prouesses et Chai, ainsi qu’Aura, en sont la parfaite illustration. Dans une vidéo postée sur TikTok, on les découvre dans le jardin de leurs propriétaires, obnubilés par la grande clôture en bois qui l'encadre. Ils peuvent courir en toute sécurité chez eux, mais préfèrent partir à l’aventure au-delà de la cloison.

Laquelle n’en est pas une pour les boules de poils, qui sont déjà parvenues à la franchir à maintes reprises. Alors, leurs humains ont décidé d’ajouter des rouleaux sur celle-ci pour la rendre infranchissable. Ainsi, quand les chats tentent de grimper, le dispositif se met à tourner et les renvoie de l’autre côté. Leurs propriétaires pensaient enfin avoir trouvé un système « incontournable », mais les chats n’avaient pas dit leur dernier mot.

« Bengal… Vélociraptors »

Sur la vidéo, relayée par Newsweek, le duo apparaît sur plusieurs séquences filmées à des moments différents. Il tente à inlassablement de passer les rouleaux, en vain. Puis, au bout d’un énième essai, l’un d’eux parvient à trouver la faille. Il les contourne avec ruse en évitant de les toucher pour ne pas être renvoyé dans son jardin et finit par arriver au sommet de la clôture. Il n’a plus qu’à sauter de l’autre côté.

Face à une telle perspicacité, leurs propriétaires vont devoir redoubler d’ingéniosité pour parvenir à les contrer ! En sachant que les félins ne sont encore des chatons et qu’ils sont déjà aussi malins, cela ne sera certainement pas une mince affaire !