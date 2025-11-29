Avec leurs pattes en forme de pinces de crabe, ces 3 chatons attendrissants cherchent désormais leur famille

Parmi une colonie de chats errants, 4 chatons ont attiré l’attention des bénévoles du refuge Tabby Tails Cat Rescue. 3 d’entre eux sont nés avec des pattes à l’aspect curieux. Malgré cette différence, ces petits félins débordent d’énergie et d’affection, prouvant qu’ils ne manquent ni de courage ni d’amour à donner.

Tabby Tails Cat Rescue, une association basée à Custar dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), a récemment admis une portée de 4 chatons découverte parmi une colonie de chats errants. Leur mère a été prise en charge, elle aussi, et stérilisée pour lui éviter d’avoir d’autres bébés.



En les regardant de plus près, les membres de l’équipe de Tabby Tails Cat Rescue ont remarqué que 3 d’entre eux avaient les pattes déformées. Leur forme faisait davantage penser à des pinces de crabe qu’à des pattes félines. Toutefois, cette particularité morphologique ne semblait pas vraiment les gêner. Ils se sont même très bien adaptés à leur condition.



"Ils se débrouillent tous beaucoup mieux que prévu, explique, en effet, Kay Banks, fondatrice de Tabby Tails Cat Rescue, à The Dodo . Ils courent et jouent comme des chatons normaux. Le chaton le plus atteint a les pattes plus courtes et des problèmes aux coussinets. Je crains que cela ne provoque de l'arthrite plus tard. Nous lui faisons suivre des traitements au laser et lui donnons des compléments articulaires pour que sa croissance se déroule le mieux possible.”



“Ce sont de vrais petits amours”

En outre, le personnel du refuge a été agréablement surpris par l’attitude des 4 chatons à l’égard des humains. Bien souvent, les jeunes minets n’ayant connu que l’errance se méfient des gens, mais là, ce n’était pas du tout le cas. “Ils sont incroyablement amicaux, dit Kay Banks à ce propos. Ce sont de vrais petits amours. Ils se mettent à ronronner dès qu'ils me voient. Je les adore.”

L’évolution du quatuor est surveillée de près par les bénévoles et les vétérinaires. Si leur croissance se déroule sans accroc, ils pourront bientôt être proposés à l’adoption. Le cas échéant, ils continueront de vivre au refuge Tabby Tails Cat Rescue, où ils ne manqueront de rien.

