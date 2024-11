L’évasion de Junior, un chat très malin, est digne des plus grandes !

À Georgetown, dans le Kentucky (États-Unis), un café pour chats accueille et prend soin des boules de poils en attente d’adoption. Junior, un félin bicolore, faisait partie des privilégiés, mais ne voyait pas cela de cette façon. Il a plutôt préféré s’évader dès qu’il en a eu l’occasion.

Le Central Purrk Cat Cafe, comme son nom l’indique, propose à ses clients de venir passer un bon moment avec des chats tout en sirotant une bonne tasse de café. Les félins ont la belle vie sur place une fois qu’ils comprennent qu’ils sont en sécurité et chouchoutés.

Une évasion presque parfaite

Junior a eu du mal à s’adapter à son nouvel environnement. Anxieux et mal à l’aise, il a cherché le moindre petit recoin pour se cacher et a décidé qu’il serait certainement plus tranquille dans le plafond. Alors, d’une manière ou d’une autre, il est parvenu à retirer l’une des dalles et s’est faufilé dans l’ouverture créée.

Les membres du personnel n’y auraient vu que du feu si l’animal n’avait pas laissé une preuve derrière lui. En effet, la dalle déplacée est tombée sur le sol, ne laissant aucun doute quant à sa présence dans le plafond : « Nous avons vu une dalle de plafond sur le sol, nous avons immédiatement commencé à faire un décompte des chats et constaté que Junior avait disparu », déclarait la bénévole Heather Howe à LEX 18.

Une mobilisation générale

Puisque Junior était inatteignable et ne comptait absolument pas se rendre, il a fallu employer les grands moyens. Sauveteurs pour animaux volontaires et pompiers se sont serrés les coudes afin de le capturer. Le café a même été fermé temporairement et les chats ont été enfermés le temps que leur congénère soit attrapé.

Ce dernier s’est finalement retrouvé coincé dans une cage après qu’un piège lui a été tendu. Une place au sein de la chatterie du refuge Scott County Humane Society lui a été réservée, car il n’aimait pas vivre au café. Il y restera en attendant qu’une famille lui offre un toit définitif !