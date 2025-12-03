Très complices depuis leur première rencontre, ces 2 chatons apprennent à surmonter leur handicap ensemble (vidéo)

En plus de leur errance, certains chatons doivent également affronter des épreuves supplémentaires. Ainsi, Billie a rapidement perdu la vue, quand Théodore devait garder des séquelles à l’une de ses pattes avant des suites d’une blessure. Pourtant, les 2 boules de poils ne se laissent pas abattre et ont appris à surmonter leur handicap ensemble.

Gianna et Gab sont 2 sœurs et ferventes protectrices des animaux. À ce titre, elles ont fondé l’association Foster the Furbabies pour venir en aide aux boules de poils dans le besoin. Plus tôt cette année, c’est donc dans ce cadre qu’elles ont secouru un chaton en détresse. Ce dernier souffrait malheureusement d’une infection oculaire à un stade si avancé que ses yeux n’ont pu être sauvés .

L'infortuné félin – qui a été baptisé Billie – a ensuite trouvé refuge chez Gianna. Là-bas, il a fait la connaissance de Gemma, sa grande sœur canine d’accueil. Malgré un nouvel environnement et un handicap à surmonter, Billie a rapidement pris ses repères dans son nouveau foyer. Mais très vite, il est apparu à Gianna que son petit protégé aux pattes de velours avait besoin d’un congénère pour s’épanouir pleinement.



© fosterthefurbabies / Instagram

À peu près à la même époque, un autre chaton, répondant un nom de Théodore – Théo pour les intimes –, a été recueilli par Foster the Furbabies. Ce dernier souffrait de blessures aux pattes avant qui rendaient la marche difficile. À son tour, il a donc intégré la famille d’accueil de Gianna. Celle-ci lui avait d’ailleurs préparé un parc douillet pour sa convalescence et sa période de quarantaine.

Cette mesure de précaution n’était pourtant pas du goût de tout le monde. En effet, dès que Billie a perçu la présence de Théo, elle n’a eu de cesse de déjouer les systèmes de protection mis en place par sa bienfaitrice, allant même jusqu’à apprendre à ouvrir la fermeture éclair du parc pour pouvoir faire plus amples connaissances.

Depuis, Théo et Billie ont noué une adorable complicité et ne se quittent plus, comme en témoigne Gianna auprès de Love Meow : “Une fois guéris, ils se sont mis à jouer ensemble comme des fous. Ils se poursuivent partout dans la maison et s'amusent l'un l'autre toute la journée”.

