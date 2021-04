Un chat se rend tous les jours dans le même café pour retrouver un client très spécial !

Les cafés sont des lieux de rencontres, Basil Akwan en a fait l’expérience. Chaque fois qu’il fréquentait le même établissement, une jeune chatte errante s’est invitée à sa table. Leurs retrouvailles sont devenues un rituel.

« J’allais au même café tous les jours et je la voyais là-bas », a déclaré Basil Akwan à Lovemeow. Depuis que le félin s’est faufilé une première fois sur la table du client, une grande amitié est née. L’animal s’est tout de suite montré très câlin. Basil, un véritable amoureux des chats, n’a pas résisté au charme de la petite boule de poils qu’il a affectueusement prénommée Sophie.

© Basil Akwan

Lors des visites de sa nouvelle amie, il a déposé de la nourriture et des friandises. Sophie, comblée de présents et de caresses, est revenue chaque jour, à la même heure, en ronronnant.

© Basil Akwan

Basil et Sophie sont devenus les meilleurs amis du monde

Le quadrupède a toujours insisté pour tenir compagnie à Basil, se prélassant sur son ordinateur portable ou sommeillant à ses côtés. Un jour, le félin a commencé à le suivre. « Elle est entrée dans ma voiture et a gagné mon cœur », a confié Basil Akwan, qui a interprété ce geste comme un signe : Sophie l’a choisi.

© Basil Akwan

Par précaution, son bienfaiteur l’a d’abord conduite chez le vétérinaire. Le calico, en bonne santé, a ensuite découvert sa nouvelle demeure. Un peu nerveux à son arrivée, il a reniflé chaque recoin. Mais Sophie s’est rapidement détendue et s’est complètement adaptée à la vie en intérieur. Son vagabondage ne représente plus, désormais, qu’un mauvais souvenir.

Aujourd’hui, Basil et Sophie partagent un lien unique. La chatte aime se blottir contre son propriétaire et adore jouer. Les 2 acolytes ne se quittent plus d’une semelle. « Je l’aime tellement, a confié Basil, c’est la meilleure chose qui me soit arrivée. »

A lire aussi : Meilleurs amis depuis 7 ans, ce chat et ce cheval partagent une routine quotidienne adorable ! (Vidéo)