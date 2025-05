La famille d'un chat de 24 ans est émue de le voir vivre un autre printemps et de profiter du soleil (vidéo)

À 24 ans, Felix n’a plus la vivacité de sa jeunesse, mais il garde intacte sa soif de douceur et de soleil. Ce vieux chat, devenu une petite célébrité sur TikTok, émeut des millions d’internautes en savourant les plaisirs simples du printemps.

Les chats vivent en moyenne une douzaine, voire une quinzaine d’années. Ceux qui dépassent la vingtaine sont évidemment moins nombreux. Ces félins séniors ont besoin de soins et d’attention pour bénéficier de la meilleure qualité de vie possible. Felix, un Abyssin, est l’un d’eux.

Les représentants de cette race sont connus pour être particulièrement alertes, vifs et dynamique. Felix l’a jadis été, lui aussi, mais à 24 ans, il a perdu une grande partie de son énergie et de sa mobilité.



La vieillesse arrive avec son lot de contrariétés. Pour Felix, c’est principalement l’arthrose qui l’affecte. Malgré tout, sa joie de vivre est intacte.

Il a passé l’hiver à réclamer friandises et caresses sur le ventre, ainsi qu’à enchaîner les siestes. Quand le printemps s’est enfin installé, il ne s’est pas fait prier pour profiter des premières journées ensoleillées.

C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo postée le 15 mai 2025 sur le compte TikTok qui lui est consacré, « @meowitsfelix », et que suivent près de 47 000 followers. La séquence en question, que relaie Newsweek, est devenue virale, ayant généré 27,5 millions de vues sur le réseau social. La voici :

Un grand bonheur pour Felix et sa famille

On y voit donc Felix savourer pleinement la douce chaleur du soleil printanier dans le jardin de sa famille, marchant lentement et en titubant légèrement sur l’herbe. C’est un gigantesque bonheur pour lui comme pour ses humains, qui l’espèrent l’avoir à leurs côtés encore aussi longtemps que possible.

La scène a attendri de nombreux internautes, certains ayant réagi par des commentaires entre humour et émotion. KCM a comparé Felix, en plaisantant, à « un général de la Guerre de Sécession ». Solis espère, quant à elle, qu’il « passe un merveilleux printemps ». Quant à Rick, il souhaite au chat sénior de vivre « de nombreux autres printemps ».

L’histoire de Felix n’est pas sans rappeler celle de cette chatte sourde de 23 ans, qui est tout aussi ravie de connaître un nouvel été.