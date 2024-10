Pendant plus d’un an, un homme au grand cœur tente de sauver et gagner la confiance d'une chienne traumatisée

Danny Spanks, bénévole pour le refuge animalier A SafeFurr Place, a certainement sauvé la vie de Mama. Pendant près de 15 mois, il a travaillé à gagner sa confiance pour la mettre en sécurité. Plus encore, le bienfaiteur a prouvé à sa protégée que la vie méritait d’être vécue et qu’elle n’avait plus rien à craindre à ses côtés.

Mama a connu la pire trahison qui soit, l’abandon. Son ancien détenteur l’a larguée dans un champ et la chienne s’est retrouvée seule du jour au lendemain, livrée à elle-même. À partir de ce jour, sa confiance envers les humains a été brisée.

A SafeFurr Place Animal Rescue / Youtube

Un sauvetage interminable

De nombreux témoins ont aperçu l’animal en train d’errer au milieu de nulle part, mais il ne se laissait pas approcher. Traumatisée par tous les événements récents, Mama craignait chaque personne qui s'avançait vers elle. A SafeFurr Place Animal Rescue a entendu parler de la chienne et a décidé d’agir. À ce moment, aucun membre de l’association ne pouvait imaginer que le sauvetage s’étalerait sur plusieurs mois.

Danny Spanks s’est notamment impliqué dans cette mission. Il a décidé qu’il n’abandonnerait pas tant que Mama ne serait pas placée en sécurité et a tenu sa promesse. Chaque jour, à la même heure et au même endroit, il venait nourrir la femelle. Ce rituel a permis à cette dernière de créer une association positive entre le bienfaiteur et la nourriture. Petit à petit, elle s’est rapprochée de lui, mais ne se laissait pas toucher.

Le moment tant attendu

Plus d’un an s'est écoulé depuis la première rencontre entre Danny et la boule de poils. Laquelle jouait désormais avec lui ou encore prenait la nourriture dans sa main. Puisqu’elle était en confiance, mais qu’il ne pouvait toujours pas la caresser, il a mis en place un piège afin de la capturer. Lequel a fonctionné, mettant un terme à de longs mois de traque.

D’abord paniquée dans la cage, Mama a fini par se détendre. D’autant plus que le meilleur était à venir, car Danny a décidé d’officiellement l’adopter, rapportait NTD. La solitude, la crainte et l’insécurité ne feront plus jamais partie de sa vie. Elle profite à présent de chaque seconde en compagnie de celui qui ne l’a jamais laissée tomber.