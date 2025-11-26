En recevant une alerte sur la puce de son chat qu'elle pensait perdu à jamais, une femme découvre 5 ans après que son félin est vivant

Perdre son compagnon à 4 pattes est très dur. Cela peut prendre du temps d’en faire le deuil. Nicola Ibbotson pensait avoir fait le sien, suite à la fugue de son chat Percy en 2020. Imaginez sa stupéfaction lorsqu’elle a reçu une notification l’informant que quelqu’un tentait de modifier les informations de la puce de son félin présumé mort.

Nous sommes en 2020. Percy, le chat de Nicola Ibbotson, vient de disparaître dans les rues de la ville de March (Angleterre). Désemparés, ses propriétaires ont alors sollicité les réseaux sociaux pour lancer un appel à témoins, et ont même fait du porte-à-porte pour tenter de retrouver la boule de poils. Hélas, tous ces efforts ont été vains. En désespoir de cause, la famille Ibbotson a signalé la disparition à Petlog, le fournisseur de la micropuce d’identification du chat.

Depuis ce jour, 5 années ont passé . Percy n’est pas réapparu, et Nicola a dû faire le deuil de son compagnon à 4 pattes. Imaginez sa réaction lorsqu’elle a reçu une notification de Petlog, l’informant que quelqu’un tentait de modifier la puce de son chat qu’elle croyait mort.



© Nicola Ibbotson

C’est une résidente de Plymouth qui a révélé la suite de l’histoire. Un membre de sa famille, habitant à March – la même ville que Nicola – a recueilli Percy il y a 5 ans et le pensait errant. L’animal a pourtant bien été amené chez un vétérinaire local, mais aucun signalement n’a été fait. C’est donc un mélange de sentiments très contrastés qui anime la maîtresse légitime du félin : joie de le savoir en vie, colère de ne pas avoir été prévenue quand il a été retrouvé et tristesse de ne pas pouvoir le ramener chez elle. En effet, même si une rencontre entre les 2 familles de Percy va avoir lieu le mois prochain, Nicola précise qu’elle ne réclamera pas son chat. Celui-ci ayant désormais 14 ans, elle ne souhaite pas le perturber s’il est heureux dans son nouveau foyer.

On peut s’interroger : à l’ère du tout électronique et d’internet, comment une telle situation a pu se produire ? Le Dr Rob Williams, président de la British Veterinary Association (BVA) apporte une explication à la BBC : “Nous recommandons aux vétérinaires de scanner et de vérifier les micropuces dans diverses situations [...]. Cela contribue à réunir les animaux avec leurs propriétaires et à identifier les chiens et les chats volés”. Il ajoute néanmoins : “La multiplicité des bases de données nationales existantes constitue un obstacle à la restitution des animaux perdus ou errants à leurs propriétaires”. En effet, à l’heure actuelle, il existe pas moins de 20 bases de données nationales de micropuces différentes pour recenser les animaux de Grande-Bretagne.

De son côté, la BVA milite pour la simplification du système, grâce à la création d’un portail unique permettant aux vétérinaires, collectivités locales et à la police, une vérification rapide et efficace des informations de l’animal. Espérons que cet appel soit entendu, afin que la malheureuse histoire de Percy et Nicola ne se répète pas dans une autre famille.