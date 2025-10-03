Un chat s’invite à un mariage et adopte un comportement très détendu avant l’entrée de la mariée (vidéo)

Nos amis les chats ont confiance en eux et ignorent totalement le jugement des autres. Si s’inviter à un mariage est osé, voire impossible pour le commun des mortels, Grayson, lui, ne s’est pas posé la question. Il a souhaité participer à la cérémonie d’inconnus et a pris place sur l’allée centrale comme s’il était l’invité principal de l’événement.

Grayson, un félin gris et blanc, a le privilège de séjourner au domaine de Sycamore Bend avec d’autres congénères. Il s’agit d’un lieu prestigieux dans lequel sont organisés des événements, tels que des mariages. En général, Grayson est plutôt timide et ne vient pas saluer les différents invités. Cependant, il est récemment sorti de sa coquille pour se joindre à la cérémonie de mariage d’un couple et a fait sensation !

C’est une photographe nommée Lindsey Mckenzie qui a rapporté ce récit. Elle était présente sur place ce jour-là et était chargée de capturer les beaux instants de cette journée importante. Tandis que tous les invités étaient assis et que les demoiselles d’honneur s’apprêtaient à faire leur entrée, Grayson s’est avancé sur l’allée et s’est confortablement installé sur place. Une chose était sûre : il ne comptait pas bouger !

@lindseytphoto / Instagram

Un dilemme pour la photographe

Grayson a fait le show pendant que les invités patientaient. Lindsey l’a prise en photo avec les demoiselles d’honneur et elle aurait adoré le laisser participer à la fête ! Toutefois, elle n’était pas certaine que les mariés seraient d’accord de voir un chat totalement inconnu sur leurs photos, aussi mignon soit-il. Cela aurait d’ailleurs peut-être perturbé la mariée, alors la photographe n’a pas souhaité prendre de risques.

Le quadrupède a donc été gentiment raccompagné dans ses quartiers par Lindsey, qui lui a néanmoins rendu hommage en lui dédiant une publication sur son compte Instagram.

A lire aussi : Une biche, qui s’est prise d’affection pour un chat, revient le voir le mois suivant pour le câliner (vidéo)

Ses propriétaires ont vu les photos et ont été surpris de le voir se glisser dans la fête, car la boule de poils est plutôt du genre introvertie. Ils ont alors écrit un commentaire : « D'habitude, c'est le petit chat timide qui reste assis derrière et regarde son meilleur ami Vincent accaparer toute l'attention, mais le voilà, au premier plan. Ce mariage avait quelque chose de spécial. Il voulait y participer », partageait l’un des propriétaires du lieu.

Même si Grayson n’a pas pu rester jusqu’à la fin, il a tout de même pu profiter de son moment de gloire ce jour-là et aura de belles photos en souvenir !