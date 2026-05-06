Adopté après des années en refuge, ce chat aveugle autrefois jugé étrange s’épanouit enfin dans son nouveau foyer

Longtemps ignoré en refuge à cause de sa cécité, Höd a finalement trouvé un foyer où il mène aujourd’hui une vie épanouie et autonome. Son histoire, devenue virale, prouve qu’un handicap n’empêche ni le bonheur, ni une adoption réussie.

« Parfois, ça me rend vraiment triste de penser à tout le temps qu'il a passé dans un refuge », confie sur le réseau social Reddit une utilisatrice se faisant appeler « SquirrelPositive2666 ». Dans sa publication partagée le 1er avril 2026 et relayée par Newsweek , elle parle de son chat répondant au nom de Höd, de son histoire, de leur rencontre et du quotidien qu'ils partagent désormais, loin de l'incertitude et des incessants changements qui caractérisaient la vie du matou au pelage tigré avant son adoption.

Sa publication comprend plusieurs magnifiques photos du chat. Sur ces clichés, on remarque tout de suite qu'il n'a pas d'yeux. Höd est, en effet, aveugle. Ce qui ne l'empêche pas de couler des jours heureux aux côtés de son adoptante.

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SquirrelPositive2666 / Reddit

« Mon parfait petit Höd a passé des années dans différents refuges parce que les gens le trouvaient étrange, explique SquirrelPositive2666 en légende de son post. Cela me rend tellement triste qu’il ait été seul si longtemps, mais je suis aussi heureuse, parce que cela m'a permis de l’adopter. J'aurais aimé pouvoir le rencontrer plus tôt pour qu'il n'ait pas à rester aussi longtemps. »



SquirrelPositive2666 / Reddit

« Parfois, j’oublie qu’il est aveugle. Il se débrouille tellement bien »

Le récit qu'elle a livré a touché de nombreux internautes, qui ont réagi en commentaires. En répondant à plusieurs d'entre eux, la maîtresse de Höd a fourni quelques informations supplémentaires à son sujet. « Parfois, j’oublie qu’il est aveugle. Il se débrouille tellement bien pour se déplacer dans la maison et trouver les endroits parfaitement ensoleillés quand on l’emmène au parc », explique-t-elle notamment.



SquirrelPositive2666 / Reddit

L'histoire de ce chat nous rappelle à quel point nos animaux peuvent être résilients et capables de s'adapter à différentes situations, y compris un handicap, mais aussi que ceux qui sont en difficulté peuvent mener une vie heureuse pour peu qu'on leur accorde une chance.

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SquirrelPositive2666 / Reddit