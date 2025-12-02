Sans nouvelles de son chat, elle le retrouve tranquillement endormi derrière la vitrine d'une boutique où il s'est laissé enfermer

Volvo, majestueux Norvégien au tempérament bien trempé, est devenu une véritable petite célébrité locale. Habitué à s’inviter dans les commerces du quartier, ce chat libre et tranquille a récemment refait parler de lui en passant la nuit passée bien au chaud dans une boutique fermée.

A Reykjavik, capitale de l’Islande, vit un adorable chat Norvégien répondant au nom de Volvo. Sa propriétaire Arna Sigrun Haraldsdottir, 42 ans, avait l’intention d’en faire un compagnon félin d’intérieur en l’adoptant, mais c’était sans compter la soif de liberté et d’aventures de l’intéressé.

Volvo a l’habitude de se promener tranquillement dans le quartier, où tout le monde le connaît et l’apprécie. “Il aime traîner dans les bars et les magasins du quartier”, peut-on lire sur le compte Instagram que sa propriétaire lui consacre et qui rassemble plus de 38 000 followers.



volvo_the_cat / Instagram

Le 30 octobre 2025, elle y a partagé une vidéo filmée tôt le matin, alors que, quelques heures plus tôt, on lui avait dit que Volvo s’était laissé enfermer dans une boutique, non loin de leur domicile.

Arna Sigrun Haraldsdottir s’est arrêtée devant le magasin en question. Son ami félin était tranquillement couché derrière la vitrine, les yeux mi-clos et imperturbable face à elle.

“Tard hier soir, j'ai reçu un message d'un voisin bienveillant m'indiquant que Volvo était enfermé dans un magasin, raconte la propriétaire de Volvo. Ce matin, je me suis donc rendue sur place pour vérifier et je l'ai trouvé blotti sur une couverture en laine de mouton près de la vitrine.”

Voici la vidéo, relayée par Newsweek :

“Je savais qu'il n'était ni en danger ni mal à l'aise”

La boutique était encore fermée à cette heure-là. “Je savais qu'il n'était ni en danger ni mal à l'aise, alors je ne m'inquiétais pas du tout, poursuit Arna Sigrun Haraldsdottir. Mon seul souci était l'absence de litière... Heureusement, il n'a pas laissé de ‘petits cadeaux’.”

Elle a pu le récupérer dès que le personnel du magasin est arrivé pour l’ouverture. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois qu’il avait passé la nuit dans cet établissement. La fois précédente “je suis sortie à sa recherche et je l'ai aperçu par la vitrine, dit-elle. Je suis allée dans un autre magasin [de la même chaîne] qui reste ouvert plus longtemps et ils ont dû appeler le gérant qui est venu le faire sortir.”