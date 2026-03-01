Encouragée par sa fratrie, une petite chatte apprend la confiance avant de trouver sa famille pour la vie aux côtés de sa soeur

Après avoir été trouvés dans le froid, 3 chatons ont été accueillis par Lori White, bénévole dans un refuge, et se sont remis sur pattes. Après avoir appris à faire confiance aux humains grâce à elle, la fratrie a été adoptée, même la plus timide d’entre eux qui a réussi à se libérer grâce à la présence de son frère et de sa soeur et à la patience de la bénévole.

Bénévole au sein de l' Alliance for Responsible Pet Ownership (ARPO), Lori White a accueilli une fratrie de 3 chats à son domicile. Venus, Serena et André avaient été trouvés dans le froid, blottis les uns aux autres pour essayer de se réchauffer. La petite Venus, en particulier, paraissait plus effrayée que les autres, au point qu’elle s’accrochait à son frère et sa soeur. Une fois arrivée au domicile de Lori, timide, elle s’est précipitée sur un fauteuil inclinable qu’elle refusait de quitter. Il a fallu à Lori et son mari beaucoup de précautions pour réussir à l’en déloger afin de la placer en sécurité dans un parc pour enfants qu’ils avaient agrémenté de couchages et de couvertures bien confortables.

Lori White

En sécurité, elle devait apprendre la confiance

Lorsque les 3 chatons furent enfin installés, Lori a compris qu’elle allait devoir leur apprendre à faire confiance aux humains. Tandis que les 3 exploraient leur nouvel environnement avec prudence, Serena a assez vite pris ses aises, devenant très câline avec ses humains. Prenant exemple sur sa soeur, André en a fait de même. Pour Venus, en revanche, c’était plus compliqué. Au départ, elle ne faisait que tolérer les caresses de ses deux parents d’accueil. Enveloppée dans une couverture, elle apprenait peu à peu qu’elle n’avait pas à avoir peur, et se détendait de façon progressive. Mais le chemin était encore long pour qu’elle leur fasse vraiment confiance.

Lori White

Si aucune agressivité n’émanait d’elle, elle n’en gardait pas moins une certaine réserve, et ses oeillades méfiantes en disaient long.

La patience a porté ses fruits

C’est à force de persévérance et de patience de la part de Lori et surtout à mesure que Venus observait son frère et sa soeur accepter sans crainte les câlins des humains, qu’elle a fini par changer d’attitude. Ses oreilles ne s’aplatissaient plus par méfiance, elle commençait même à se prélasser dans le parc au lieu de se tapir dans un coin à l’abri.

Au gré de séances de câlins quotidiennes et d’observation, elle se sentait rassurée. C’est là que Lori a décidé d’emmener Venus à la rencontre des autres chats et chiens de la maison.

Lori White

Mais le meilleur est survenu le jour où Venus est allée d’elle-même vers Lori, qui travaillait sur son ordinateur. Soudain plus téméraire et en confiance, elle a sauté sur ses genoux, réclamant des caresses de la part de sa bienfaitrice.

« Être mon assistante de bureau était son activité préférée », confiait Lori au média Love Meow .

En 2 semaines seulement, la petite chatte craintive cherchait la présence de sa mère d'accueil, et ce, grâce à au soutien de son frère et sa sœur.

Lori White

« Cette transformation me rend tellement heureuse. Je suis très fière de leurs progrès. »

« Serena est la plus extravertie de la portée et elle est tellement excitée quand on la caresse qu'on peut l'entendre ronronner depuis l'autre bout de la pièce. Rester assise sans bouger n'est pas vraiment son style. Elle montre son affection en se tortillant joyeusement et en se frottant contre tout le corps. Andre a les joues potelées, un pelage marbré duveteux avec des reflets doux couleur pêche et il ronronne très fort dès qu'il est installé » confiait encore Lori.

Lori White

Mais il fallait désormais leur trouver un foyer pour la vie, Lori et son mari ne pouvant garder les chatons auprès d’eux. André a très vite été adopté par une famille qui a eu un coup de foudre pour lui. Une émotion réciproque puisque le chaton s’est frotté contre eux presque aussitôt.

Lori White

A lire aussi : « Je ne pouvais pas la laisser là », cet automobiliste découvre une chatte séniore épuisée et transforme son destin sous l’orage

Quant à Venus et Serena, c’est côte à côte qu’elles ont été accueillies par une famille qui a décidé de ne pas séparer la petite timide et sa soeur plus extravertie, voyant dans ce duo la possibilité d’aider Venus à s’extérioriser davantage. Si elle n’était pas encore totalement libérée de sa retenue, elle n’en demeure pas moins transformée. « Regardez la différence dans le visage, la posture et le comportement général de Venus », expliquait Lori pour conclure cette magnifique transformation.

Lori White