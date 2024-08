Cette chatte mène une vie de star dans un célèbre hôtel 5 étoiles où toute une équipe est dédiée à son bien-être

Elle vit 24h sur 24 et 365 jours par an dans un luxueux palace londonien et y est choyée par une équipe dévouée. Lilibet a la chance de profiter de tout depuis son plus jeune âge, cette chatte ayant été recueillie par le personnel quand elle n’était encore qu’un tout petit chaton.

Lilibet a des goûts de luxe et on n’a aucun mal à comprendre pourquoi, quand on sait où elle vit. Cette chatte de 5 ans est, en effet, l’une des figures incontournable d’un palace londonien, le très prestigieux The Lanesborough en l’occurrence.

Cet établissement 5 étoiles est le plus cher de tous les hôtels de la capitale anglaise. Lilibet y était apparue en 2019 alors qu’elle n’était encore qu’un tout jeune chaton et avait été recueillie par le personnel, d’après The Dodo.



The Lanesborough / Instagram

Elle n’a plus quitté les lieux depuis, passant ses journées à flâner un peu partout sur le site et à profiter de services luxueux. Ses activités préférées consistent à s’allonger sur les rebords des fenêtres, les confortables couchages mis à sa disposition et le grand piano.

Tout le monde est à petits soins dans cet hôtel, qui compte même une équipe dédiée à son bien-être et appelée « Cat Commitee ». Ses membres se chargent, entre autres missions, de servir des repas succulents et raffinés à la féline, qui a même droit à du caviar de temps en temps. Sans oublier les friandises spécialement préparées pour satisfaire son palais exigeant et habitué aux mets les plus savoureux.

Un cocktail porte son nom

Lilibet fait partie intégrante de la vie au Lanesborough et les clients de l’hôtel l’adorent. Beaucoup connaissent d’ailleurs l’établissement grâce à elle et y viennent spécifiquement pour la rencontrer. La chatte en est d’ailleurs un protagoniste si important qu’on y sert un cocktail qui porte son nom.

Sa popularité est telle que d’autres hôtels du groupe auquel appartient The Lanesborough ont décidé d’avoir leur mascotte féline, eux aussi. « Elle rejoint le chat Burmese Socrate du Bristol Paris et Kléopatre du Brenners Park-Hotel & Spa à Baden-Baden », indique effectivement l’hôtel sur son site.

A lire aussi : Hypnotisé par un humidificateur d'air, ce Maine Coon s’offre un moment de détente dans la brume (vidéo)