Un chat qui a passé tout le début de sa vie à se cacher pour survivre se sent en sécurité à présent

Benedictine n’a qu’un an, mais a déjà connu de nombreuses difficultés. Le quadrupède, d'abord ballotté de famille en famille, s'est retrouvé dans la rue, livré à lui-même. Il a dû se débrouiller comme il le pouvait, ignorant qu'une meilleure vie l'attendait. Pourtant, sa chance a fini par tourner et son quotidien n'est désormais plus le même.

Benedictine, un chat au pelage bicolore, a eu la chance immense d'être pris en charge par l'association Stray Cat Club, à Londres (Angleterre), après avoir longtemps vécu dans la rue. Aux côtés de ses bienfaiteurs, il a appris à devenir un chat domestique qui n'a plus qu'à se soucier de son propre bonheur.

Cette vie paisible, il ne l'avait jamais connue. Benedictine est né dans des conditions assez difficiles et n’avait pas vécu la stabilité que peut offrir un foyer aimant : « Né dans un cycle de négligence, il a été transmis de famille en famille avant de finir dehors, livré à lui-même pendant plus d'un mois », partageait le Stray Cat Club avec Love Meow.

The Stray Cat Club / Facebook

Apprendre à lâcher prise

Nous le savons, la vie de chat errant est particulièrement difficile. Ces derniers ont d'ailleurs une longévité plus basse que leurs congénères domestiques. Benedictine faisait partie de ceux qui devaient littéralement se battre pour survivre. Son quotidien était fatiguant : « Chercher de la nourriture, se cacher sous les voitures et éviter les bagarres avec d'autres chats non stérilisés sont devenus sa réalité quotidienne », listait l’association.

Toutefois, dans ce périple, la boule de poils a fini par se retrouver au bon endroit et au bon moment. En effet, un bon Samaritain l’a repéré et a décidé de l’aider. Comme il ne parvenait pas à l'attraper, il a fait appel au Stray Cat Club pour obtenir de l'aide et les bénévoles ont finalement réussi à la récupérer. Le félin était particulièrement anxieux lorsqu'il a été placé en famille d'accueil, puis a appris à apprécier la sécurité et le confort de cette maison.

Il s’est doucement laissé aller au jeu des caresses, appréciant de recevoir de l'attention. Finalement, sa nervosité a laissé place à de la joie. Pour ses bienfaiteurs, ce changement de comportement était le feu vert. Benedictine était prêt à trouver sa famille pour toujours et a été placé à l’adoption. Quelque temps après, il a quitté son domicile provisoire pour sa maison définitive. Il n’aura plus jamais à lutter pour sa survie et connaîtra l’amour pour le restant de ses jours.