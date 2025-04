Un chat errant trouve refuge chez une femme, puis donne naissance sous ses yeux

Sara, une femme au grand cœur, s’est prise d’affection pour un félin abandonné par ses ex propriétaires. Elle l’a nourri et a fait de son mieux pour qu’il n’ait jamais froid. Malgré le fait qu’elle ait été aux petits soins avec lui, elle n’a pas tout de suite remarqué qu’il cachait un secret.

Depuis qu’elle a fait la rencontre d’Oreo, un chat au pelage bicolore, Sara n’a cessé de prendre soin de lui. Elle avait pitié pour cet adorable chat qu’elle pensait isolé et démuni. En réalité, le félin n’était pas si seul. Il n’était pas non plus ce qu’elle pensait depuis le début, car elle avait toujours cru s’occuper d’un mâle. Toutefois, en le voyant accoucher, elle a compris son erreur.

Oreo s’est retrouvé à la rue quand ses propriétaires ont été expulsés de leur logement. Ils sont partis sans l’animal, rapportait Love Meow. Sara le voyait errer à proximité et a commencé à s’inquiéter à l’arrivée de l’hiver. La température avait drastiquement chuté et les conditions étaient rudes pour un animal dans la rue.

Laila Laknahour Kunvarji / Facebook

Une découverte étonnante

Sara a donc pris soin de préparer un abri confortable et isolé du froid pour son protégé. Lequel était ravi d’avoir un endroit dans lequel il se sentait en sécurité. Oreo a passé une première nuit sur place et, le lendemain matin, Sara est partie à sa rencontre pour voir si tout s’était bien passé.

À sa plus grande surprise, elle a découvert le quadrupède en train d’accoucher. Non seulement il n’était pas un mâle, mais en plus, sa progéniture était sur le point d’arriver. Elle a préféré se tourner vers un organisme de sauvetage pour que les petits soient pris en charge dans les meilleures conditions possibles. Laila, la fondatrice, a pris le relais et les a emmenés chez elle.

A lire aussi : Elle croyait avoir perdu son chat pour toujours jusqu'à cet appel inespéré de la part d'une ancienne voisine 2 ans plus tard

Une famille heureuse

Elle a vite constaté à quel point Oreo était une mère aimante et bienveillante : « Oreo est très gentil et protecteur avec ses bébés, et ne fait une pause que pour manger et utiliser la litière avant de retourner vers les bébés », témoignait la sauveteuse.

Tous ses chatons étaient en bonne santé et ont commencé à franchir les différentes étapes de leur développement. Une fois en âge de quitter le nid, ils rejoindront leur maison pour la vie, tout comme Oreo, pour écrire une nouvelle page de leur histoire.