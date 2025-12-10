"Tout ce qu'elle veut, c'est disparaître et retrouver son ancienne vie", une chatte brisée par son retour au refuge renoue avec le bonheur au bout de quelques jours

Abandonnée malgré elle après plusieurs années de bonheur, une chatte de 7 ans nommée Shelly a dû affronter une nouvelle fois la vie en refuge. Terrifiée et déboussolée,elle semblait avoir perdu tout espoir, jusqu’à ce qu’une rencontre inattendue vienne changer son destin une seconde fois.

Shelly avait 2 ans, en 2020, lorsqu’elle avait trouvé une famille pour toujours et ainsi quitté le refuge de la NAWS Humane Society, à Mokena dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis). Au sein de l’association, tout le monde était heureux pour cette chatte à la robe tigrée. Responsables et bénévoles étaient loin de la voir revenir 5 années plus tard. C’est pourtant bien ce qui s’est produit.

“Malheureusement, pour des raisons indépendantes de la volonté de Shelly, elle s’est retrouvée de nouveau dans notre refuge, a en effet déclaré Fran Grzesik, l’une des directrices de la NAWS Humane Society. Elle a été ramenée dans la même caisse d'adoption dans laquelle elle avait été adoptée”.



Fran Grzesik

Durant les premiers jours ayant suivi son retour, la féline tabby était terrifiée et renfermée sur elle-même. Elle avait du mal à se réadapter à l’agitation du refuge. “Elle se cachait derrière sa litière et nous laissait à peine la toucher”, explique Fran Grzesik à The Dodo .

Chaque fois qu’elle prenait Shelly dans ses bras, celle-ci y plongeait la tête pour cachait son visage. "Tout ce qu'elle veut, c'est disparaître et retrouver son ancienne vie, dit sa bienfaitrice. Une vie pleine d’amour."



Fran Grzesik

Shelly redécouvre l’amour d’un foyer

Par la suite, Shelly s’est progressivement détendue. Elle a même commencé à accepter les caresses de Fran Grzesik. “Elle est extrêmement gentille et affectueuse, assure cette dernière. Une fois qu'elle vous fait confiance, elle s'attache vraiment beaucoup à vous.”

@frangrzesik Shelly truly is such a sweet little girl who is so beyond deserving of love. Shelly is around 7 years old and so gentle and kind. These videos were taken the second day she arrived with us. Shelly truly doesn’t have a mean bone in her body. If you are interested in adopting Shelly please submit an adoption application at nawsus.org. If you have any questions about her please feel free to message me. I’m sending you all so much love, let’s get Shelly back into a loving home. ???????????? #adopt #cat #catsoftiktok #kitten #catlover ? come into my arms cover - kaylagc._

En parlant d’elle, la NAWS Humane Society lui a permis de se faire connaître, et assez vite, plusieurs personnes ont contacté l’association pour se renseigner à son sujet et faire part de leur intention de l’adopter.

L’équipe a soigneusement étudié leurs demandes, et c’est finalement une femme prénommée Natalie qui, touchée par son histoire, est officiellement devenue sa propriétaire.

Shelly savoure sa nouvelle vie depuis son adoption, ravie qu’elle est de renouer avec un véritable foyer et le bonheur.

Fran Grzesik