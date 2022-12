Un chat perdu depuis des jours retrouve sa famille grâce un code QR

Un code QR et une application mobile ont permis à une femme de retrouver sa chatte perdue à des centaines de kilomètres de chez elle, rapportait WCJB.

2 semaines plus tôt, le félin en question, appelé Sally, et sa propriétaire prénommée Gina effectuaient un long trajet en voiture. Habitant Jupiter dans le sud de la Floride, la chatte et sa maîtresse s’étaient arrêtées à une station-service à Gainesville, à environ 400 kilomètres de leur domicile.



C’est là que l’animal avait pris la fuite pour se perdre dans la nature. Gina avait cherché Sally partout dans le secteur. Des locaux lui avaient prêté main forte dans sa quête, mais ni leur efforts ni les siens n’ont été fructueux.

Désemparée, Gina a dû rentrer chez elle sans son amie à 4 pattes, ni la moindre idée de l’endroit où elle pouvait se trouver.

La technologie mobile au secours de Sally et de sa maîtresse

La situation restait inchangée jusqu’au lundi 5 décembre. Ce jour-là, une femme habitant Gainesville a remarqué une chatte qui errait devant sa maison. En s’approchant de l’animal, elle a constaté que la médaille accrochée à son collier affichait un code QR. Elle l’a scanné avec son smartphone, puis a suivi les instructions qui lui demandaient notamment d’entrer son numéro de téléphone.



Peu après, un message lui est parvenu, lui indiquant que la propriétaire de la chatte la contacterait. Elle n’a pas eu à attendre longtemps ; en pleurs, Gina l’a appelée pour la remercier d’avoir retrouvé Sally.

Ledit code QR est, en effet, associé à une application mobile alertant le détenteur d’un animal lorsque celui-ci est retrouvé par quelqu’un après une disparition.



Gina a refait le voyage jusqu’à Gainesville pour revoir Sally et la ramener à la maison.

