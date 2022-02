Un chat percuté par une voiture et abandonné à son sort retrouve une nouvelle vie grâce à une opération chirurgicale

Après avoir survécu par miracle à un accident de la route, un chat souffrant de graves blessures a trouvé la force de se traîner jusqu’à une maison pour y demander de l’aide. La famille en question ne l’a pas laissé tomber.

Le 16 décembre 2021, Fallon Phillips, qui vit près d’une autoroute en Virginie, entendait son chien aboyer de manière insistante. En allant voir ce qui se passait, elle a vu un chat très mal en point devant chez elle. Le félin a essayé d’entrer dès qu’elle a ouvert la porte, puis s’est mis à se frotter contre la jambe de la maîtresse des lieux, rapportait Danville Register & Bee.

Elle ne savait pas ce qu’elle devait faire pour lui venir en aide. Elle a alors appelé sa voisine, qui a contacté à son tour Jennifer Miller, une bénévole. Fallon Phillips voulait bien agir, mais elle n’avait pas les moyens de payer les soins de l’animal. Jennifer Miller lui a alors promis de trouver un moyen de réunir les fonds nécessaires si elle s’engageait à l’adopter. Elle a accepté sans hésiter.

Le lendemain, Fallon Phillips a emmené le chat en clinique vétérinaire pour des examens. Ceux-ci ont révélé qu’il avait la patte gauche et la mâchoire fracturées, ce qui nécessitait une intervention chirurgicale délicate et que seul un spécialiste pouvait réaliser. Les plaies du chat, qui a été appelé Apollo, ont été nettoyées. Il a également été vacciné et mis sous antibiotiques en attendant l’opération.

C’est le Dr Al Henry qui a opéré Apollo la veille de Noël. Le vétérinaire ne s’est pas contenté de sauver l’animal ; il a également fait un geste d’une grande gentillesse en réduisant la facture de plusieurs centaines de dollars et en le stérilisant gratuitement.



Une famille aimante et de nouveaux amis

Le montant à payer était de l’ordre de 2600 dollars. Une cagnotte mise en ligne par Jennifer Miller a permis de couvrir une bonne partie de cette somme, puisque les dons ont dépassé les 2000 dollars. La bénévole se chargera de régler le reste.



Après l’opération, Apollo est donc revenu à la maison où il avait trouvé de l’aide plusieurs jours plus tôt, et qui est officiellement devenue la sienne. Ses meilleurs amis sont désormais Juno et Luna, les chiens croisés Shih Tzu / Yorkshire Terrier de sa nouvelle propriétaire Fallon Phillips.

