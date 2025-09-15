Un chat passe plus de 3 semaines dans le camion de déménagement de ses anciens voisins

Tandis qu’elle mettait ses derniers cartons dans son camion de déménagement, une famille n’a pas remarqué que Milo, le chat des voisins, s’était glissé à l’intérieur du véhicule. Ils ne l’ont découvert que 25 jours plus tard et 3 200 kilomètres plus loin. Heureusement, le félin était encore en vie.

L’histoire de Milo est invraisemblable. Le félin, recherché par ses propriétaires depuis plus de 3 semaines, a été retrouvé à près de 3 200 kilomètres de son domicile. Il s’est fait embarquer dans le camion de déménagement de ses voisins, qui quittaient l’Oregon pour rejoindre l’Oklahoma, aux États-Unis. Tout le monde était abasourdi, mais ravi de le voir en vie.

Nos amis les félins peuvent être très curieux, et c’est ce qui a mis Milo dans une bien mauvaise situation. Le chat n’a pas pu résister à l’envie de fouiner dans les cartons de ses voisins, qui venaient d’être installés dans le camion de déménagement. N’imaginant pas une seule seconde que la porte de ce dernier allait se refermer, il est parti en expédition et s’est retrouvé piégé.

News 9

Des heures interminables

Le camion a quitté l’État sans que personne ne se rende compte que Milo était à l’intérieur. Les conducteurs ont roulé pendant des heures et au total, 25 jours se sont écoulés jusqu’à ce que les anciens voisins de Milo récupèrent leurs cartons. Chuck Moore, le propriétaire des affaires, a ouvert le véhicule et a constaté qu’un chat avait fait ses besoins à l’intérieur. Conscient que l’animal se trouvait toujours là, il s’attendait à ce qu’il ne soit plus en vie après tout ce temps passé enfermé.

Toutefois, il a découvert Milo bel et bien vivant, mais impatient de sortir. Le couple n’en revenait pas : « Je suis très reconnaissante qu’il soit en vie », confiait Connie dans un entretien rapporté par News 9 .

Milo a été conduit chez un vétérinaire, qui s’est assuré de son état de santé. Malgré le nombre de journées passées dans le camion, la boule de poils n’était que légèrement déshydratée. Elle a retrouvé ses maîtres la semaine suivante après un voyage en avion avec Chuck. Lequel l’a accompagnée en Oregon pour qu’elle puisse rentrer à la maison.