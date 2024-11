Un chat s’offre un voyage de 400 km dans une camionnette de livraison avant de retrouver sa famille plongée dans l'angoisse

Bella n’est pas le genre de minette à quitter souvent la maison. Alors, quand elle a manqué à l’appel, ses maîtres ont tout de suite été très inquiets, se demandant où elle pouvait se trouver. La chatte avait en réalité réussi à se faufiler dans un camion de livraison qui l’a emmenée à plus de 400 km de chez elle où elle a finalement été retrouvée saine et sauve.

La curiosité est-elle vraiment un vilain défaut ? Dans le cas de Bella, elle l’a en tout cas conduite à faire une excursion de plus de 400 km, tout en donnant des sueurs froides à ses maîtres. Une mésaventure rapportée par The Sun.

Une exploration qui tourne mal

Alan Vickery, 58 ans, et sa femme Katrina, 52 ans, vivent avec leurs 2 chats à Tenby, dans le Pembrokeshire (Pays de Galles). Dernièrement, ils ont été saisis d'angoisse lorsque Bella, l’un de leurs 2 minous, a disparu. La minette quittait rarement leur maison et ils se demandaient où elle pouvait bien se trouver. Ce soir-là, le couple avait reçu la livraison d’un nouveau cadre de lit et il craignait que Bella ne se soit faufilée dans la camionnette pour l'explorer.

« Lorsque Bella ne s'est pas présentée pour le dîner à 18 heures, une heure après la livraison du lit, nous nous sommes inquiétés. », a déclaré Alan. « Je sais à quel point elle est curieuse et à quel point elle aime explorer – nous avons donc fini par penser qu'elle s'était faufilée dans la camionnette. »

Les Vickery ont donc contacté la société de livraison dans l’espoir de retrouver la petite chatte. Hélas, en fouillant la camionnette aucune minette n'a pu être retrouvée, laissant ses propriétaires craindre qu'elle était perdue pour de bon.

De tendre retrouvailles

Le lendemain, la société de livraison a opéré un nouveau contrôle du véhicule qui a offert le plus heureux des dénouements à cette mésaventure : Bella était bien dans la camionnette, endormie sur une roue de secours.

« Quand nous avons reçu l’appel nous annonçant qu’ils l’avaient retrouvée, nous pleurions à chaudes larmes de soulagement ! », a confié Alan encore ému.

Le couple s’est immédiatement mis en route pour un trajet de près de 6 heures depuis le Pembrokeshire jusqu’au dépôt de la camionnette situé à Dewsbury, dans le West Yorks, à plus de 400 km de là. Pendant ce temps, Greg et Sumayya, les 2 employés qui avaient trouvé Bella, ont pris soin d’elle.

En récupérant leur chatte saine et sauve, Alan et Katrina étaient les maîtres les plus heureux du monde. « Elle est à la maison maintenant, je pense qu'elle a utilisé quelques-unes de ses 9 vies. Et elle a probablement aussi fait perdre quelques-unes des nôtres à cause du stress ! », a conclu son maître avec une pointe d’humour mais aussi avec un immense soulagement.