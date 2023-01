Un chat offre un serpent à sa famille en guise de cadeau de Noël et le dépose sous le sapin

Les amoureux des chats savent que ces derniers peuvent leur offrir toutes sortes de cadeaux plus étonnants les uns que les autres. Quand, en plus, on est en Australie et que l’on sait que l’on peut rencontrer des créatures particulièrement impressionnantes dans ce pays, alors on peut s’attendre à d’incroyables surprises.

C’est donc ce qui est arrivé récemment chez une famille de Hampton dans le Queensland (nord-est de l’Australie), comme le rapportait le média local News.com.au.

Le lundi 19 décembre, un chat a laissé un présent insolite au pied du sapin de Noël. Parmi les cadeaux joliment emballés se trouvait, en effet, un serpent venimeux.



Le spécimen en question est un serpent noir à ventre rouge (Pseudechis porphyriacus) de 60 centimètres. Il ne s’agit pas de l’espèce la plus dangereuse du pays, mais sa morsure reste douloureuse et peut donner lieu à des symptômes plus ou moins graves : nausée, diarrhée, douleurs musculaires…

Tout le monde s’en est sorti sain et sauf

Les propriétaires du chat à la robe noire ont immédiatement fait appel à Gunter Glaser, un spécialiste de la capture de serpents. Le professionnel est arrivé rapidement sur les lieux, a récupéré le reptile puis l’a relâché plus loin dans la brousse.

Gunter Glaser a ensuite relaté son intervention et partagé quelques photos sur la page Facebook de son entreprise baptisée Darling Downs Snake Catchers.

Par chance, aucun membre de la famille n’a été mordu, y compris le chat. Le serpent lui-même est indemne ; le félin n’a pas été trop brutal en le capturant et en l’amenant à la maison.

