Un chaton paralysé, condamné à ne jamais remarcher, retrouve sa mobilité grâce à des étudiants en ingénierie dévoués (vidéo)

Victime d’un terrible accident de voiture qui l’a laissée paralysée des pattes arrière, Tibby, une chatonne pleine de vie, pensait ne jamais plus pouvoir remarcher. C’était sans compter l’astuce et le dévouement des étudiants de l’école qui l’avait recueillie…

Samantha North est conseillère pédagogique en lecture et écriture pour les élèves de la sixième à la terminale dans une école privée de Pineville, dans le Kentucky (États-Unis). Elle ne pensait pas qu’en recueillant un chaton accidenté, ce sauvetage allait se transformer en une expérience humaine et éducative unique. Et pourtant !

Un tragique accident

C’est au début de l'année, qu’une petite chatte nommée Tibby s'est retrouvée paralysée, après avoir été percutée par une voiture près de l’école. Examinée par l'enseignante assistante vétérinaire, la boule de poils a immédiatement reçu les premiers soins.

Elle avait « le bassin fracturé et une paralysie complète des pattes arrière », a expliqué Samantha à Newsweek. « Nous avons rapidement réalisé qu'elle contrôlait toujours ses fonctions urinaires et intestinales, et qu'elle était toujours pleine de caractère et de vie ». Le diagnostic n’était donc pas si sombre et laissait même présager une convalescence prometteuse.

© @snorth00 / TikTok

Le triste accident de Tibby a alors donné une idée aux enseignants de l’école, toujours à l'affût de problèmes concrets à résoudre dans le cadre de leurs projets d'apprentissage : et s’ils confiaient aux étudiants du cours d'ingénierie la conception d’un fauteuil roulant pour la minette paralysée ?

Des travaux pratiques un peu particuliers

Le projet s’est rapidement mis en place. « Notre professeur de médecine vétérinaire est venu voir notre professeur d'ingénierie aérospatiale et lui a demandé s'il pensait que sa classe pourrait fabriquer un dispositif utile. Et bien sûr, ils ont tous accepté avec enthousiasme », a expliqué Samantha.

© @snorth00 / TikTok

Pendant 2 semaines, les élèves ont fait de leur mieux pour relever le défi de construire un fauteuil roulant suffisamment léger pour que le chaton puisse le manœuvrer tout en assurant son confort. Après avoir testé différentes configurations (4, 3, 2 roues ou un rouleau) avant d'arriver à la conception finale, ils ont finalement offert à Tibby un merveilleux cadeau : un fauteuil roulant à 2 roues lui permettant à nouveau de courir et jouer à toute vitesse, pleine de joie et d’énergie. Une belle récompense pour ces jeunes ingénieurs !

« Bien que ce soit un événement tragique, nous en avons tiré une leçon importante. Face à un problème grave, cette chatte reste une chatonne joyeuse. Elle adore jouer et trouve des solutions pour s'adapter à son handicap », a déclaré Samantha.

© @snorth00 / TikTok

Cette dernière est également fière du dévouement et de l’implication de ses étudiants qui n’avaient qu’un seul but : assurer une vie pleine et heureuse à cette petite chatte. Mission accomplie !