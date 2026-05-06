Une femme oublie de refermer la porte, le chat errant qu'elle nourrit en profite pour s'installer dans son lit (vidéo)

Un chat errant qu’elle nourrit chaque jour a fini par franchir un cap inattendu en s’invitant chez elle, jusqu’à s’endormir paisiblement sur son lit. Attendrie mais respectueuse de sa liberté,sa bienfaitrice a choisi de ne pas l’adopter, tout en lui laissant sa porte ouverte.

« Juste une fille qui veut donner de l'amour à chaque chat qu'elle croise ». C'est ainsi que se décrit « @zoewitholi » sur son compte TikTok, où elle poste régulièrement des vidéos montrant les matous et les minettes auxquels elle vient en aide, en particulier ceux qui vivent dans les rues.

Elle nourrit et prend soin des chats errants de son quartier pour faire en sorte que leur quotidien soit un peu moins pénible. Parmi ceux qui bénéficient tous les jours de sa précieuse assistance et qui ont le ventre plein grâce à elle figure un félin au pelage noir.

Récemment, ce dernier lui a réservé en surprise en se faufilant chez elle et en prenant toutes ses aises, comme s'il avait toujours vécu en ces lieux.

@zoewitholi explique que ce jour-là, elle avait oublié de fermer sa porte. Le quadrupède, qui se sentait manifestement en confiance, n'avait pas manqué l'aubaine ; il en a profité pour se faufiler à l'intérieur et pour s'offrir une agréable sieste dans sa chambre à coucher.

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@zoewitholi / TikTok

Sa bienfaitrice a, en effet, été stupéfaite de le retrouver tranquillement couché sur son lit, la tête posée sur l'un des coussins.

Il préfère rester libre, mais il ne manque de rien dans cette maison

Le chat étant endormi, elle est entrée discrètement dans la chambre et l'a filmé. Elle a partagé la vidéo le 20 avril 2026 sur TikTok, où cette dernière est rapidement devenue virale en générant plus de 300 000 vues. Une séquence que relaie Parade Pets et que voici :

De nombreux internautes ont été émus par cette scène. Plusieurs d'entre eux ayant réagi en commentaires ont demandé à @zoewitholi si elle l'a adopté. Celle-ci leur a répondu que, malgré ce moment passé dans la chambre, il préférait évoluer librement dehors et qu'il pouvait rentrer et sortir à sa guise. Autrement dit, elle ne l'a pas adopté à proprement parler, mais la porte de la maison lui est ouverte et il n'y manque de rien.

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L'info Woopets : pourquoi les chats noirs souffrent encore de préjugés et comment leur redonner la place qu'ils méritent ?

Longtemps associés à la malchance ou aux superstitions médiévales, les chats noirs restent aujourd’hui encore victimes d’une image injustement dégradée. Ces croyances anciennes, liées à la sorcellerie ou aux mauvais présages, n’ont pourtant aucun fondement. Un chat à la robe noire n’a ni comportement différent, ni tempérament particulier lié à sa couleur. Il s’agit de compagnons tout aussi affectueux, joueurs et équilibrés que les autres.

Cette méfiance persistante a des conséquences concrètes, notamment dans les refuges où les pensionnaires félins possédant cette couleur sont souvent adoptés moins rapidement que les autres.

Revaloriser leur image passe par des gestes simples : les mettre en avant, raconter leur histoire ou tout simplement oser leur offrir une chance. Chaque regard changé contribue à effacer un stéréotype qui n’a plus lieu d’être.