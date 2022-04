Un chat noir atypique devient le premier félin à être nommé maire d'une commune !

Jinx a officiellement pris ses fonctions de maire pour une journée entière, entrant ainsi dans l’histoire comme étant le premier félin au monde à occuper un tel poste. Une belle consécration pour cette chatte au physique hors norme, star des réseaux sociaux et sauvée de l’errance par sa propriétaire.

Jinx est la nouvelle « mairesse de l’Enfer ». Cette chatte à la robe noire a, en effet, obtenu le droit d’être à la tête de la municipalité de Hell, une petite commune de 72 habitants située dans le Michigan. Une fonction qu’elle n’occupe toutefois que pendant une journée, rapportait Daily Mail le 24 avril.



C’est hier dimanche que Jinx et sa propriétaire Mia ont officiellement annoncé le début de son éphémère mais amusant mandat lors d’un live sur la plateforme Twitch.

Jinx est une chatte presque comme les autres, mais elle se démarque par ses grands yeux et ses grosses pattes. Ces dernières lui confèrent une démarche peu commune. Des particularités physiques qui lui valent une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, puisqu’elle compte près d’un million et demi d’abonnés entre Instagram, TikTok et Twitter.



Mia, qui vit avec Jinx en Californie, indique qu’elles n’affectent en rien sa qualité de vie et qu’elle est en bonne santé. Elle l’avait adoptée en 2018 après l’avoir découverte, à l’âge de 3 mois, livrée à elle-même dans un champ près du domicile familial. Nous vous en parlions en octobre dernier.

Le 8 avril dernier, Mia avait demandé, via les réseaux sociaux, s’il était possible que Jinx devienne mairesse quelque part aux Etats-Unis, vu que plus d’un chien avait déjà été maire. On se souvient, en effet, de Maximus Mighty-Dog Mueller le Golden Retriever à Idyllwild (Californie), ainsi que de Duke le Chien de montagne des Pyrénées à Cormorant (Minnesota).



Mairesse à des milliers de kilomètres de chez elle

La jeune femme a alors reçu des réponses de la part d’habitants de Hell, dans le Michigan, lui expliquant que leur commune permettait à un humain ou un animal d’en être le maire pendant une heure ou une journée, moyennant un petit don au profit de la localité.

Hell se trouve à près de 4000 kilomètres de la Californie, mais Mia et Jinx n’ont pas hésité à faire le voyage.

« Jinx sera mairesse dans 3 jours », a annoncé sa propriétaire le jeudi 21 avril. Hier, la chatte a donc entamé son mandat de 24 heures, récompensé notamment par un t-shirt, un mug, un badge et un certificat de proclamation du maire.