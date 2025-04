Un chat infiltre la serre des patients d'un hôpital, renverse un pot et vit le meilleur moment de sa journée avec sa plante préférée (vidéo)

Il est de ces rencontres qui ont le don d’égayer nos journées, notamment lorsqu’elles ont lieu à l’endroit et au moment où l’on s’y attend le moins. Quand le protagoniste est, en plus, un chat au comportement amusant, l’instant n’en est forcément que plus agréable. C’est ce qu’a vécu Nathaniel sur son lieu de travail récemment.