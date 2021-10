Ils découvrent une petite boule de poils ressemblant à un extraterrestre et abandonnée dans un champ

En sauvant un chaton abandonné, une famille a été surprise en découvrant son aspect peu ordinaire. Ils l’ont emmené chez le vétérinaire et étaient inquiets pour sa santé, mais il s’est avéré qu’ils n’avaient rien à craindre sur ce plan.

Un soir, Mia Ibanez a fait une surprenante découverte en rentrant chez elle. Elle et sa mère entendaient des miaulements en passant près du champ se trouvant derrière leur maison. Elles ont allumé leurs lampes-torches et se sont mises à suivre l’origine des cris. C’est ainsi qu’elles ont trouvé une minuscule boule de poils en détresse qui attendait qu’on l’aide.

C’était un chaton femelle de 3 semaines. Mia Ibanez et sa mère l’ont emmenée chez elles pour en prendre soin. Elles l’ont appelée Jinx.

La famille l’a sauvée de la solitude, de la faim, du froid et de la pluie. Jinx a été enveloppée dans une couverture et a reçu du lait pour chaton non sevré. Le lendemain matin, les Ibanez ont pu l’examiner et se sont rendu compte qu’elle avait quelques particularités physiques. Ses yeux étaient très grands et ses pattes tournées vers l’extérieur. Son nez et sa bouche semblaient également différents. Le tout lui conférait un aspect inattendu, faisant penser à un « extraterrestre », d’après The Dodo.

Ses particularités « la rendent d’autant plus adorable »

Mia Ibanez avait peur pour sa santé. Elle emmené le chaton chez le vétérinaire qui, après l’avoir examiné, lui a assuré que Jinx se portait très bien. Son apparence est due à des malformations congénitales, mais elle n’affecte en rien son bien-être.

La famille l’a adoptée. Jinx a bien grandi depuis ; ses yeux sont toujours aussi gigantesques, son nez et sa bouche sont restés inchangés et ses pattes ont la même orientation. La chatte mène une existence heureuse auprès des siens et vit comme n’importe lequel de ses congénères. Elle joue, suit ses humains partout et donne de l’amour sans compter.

Ses traits hors du commun « la rendent d’autant plus adorable », confie Mia Ibanez, qui dit adorer « les animaux qui ont des bizarreries ».

