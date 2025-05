Abandonné au fond d’un refuge, ce chaton apeuré s’accroche au regard d’une bénévole venue le sauver

Moose a posé la patte dans un refuge américain sans mère ni compagnons de portée. Seul et effrayé dans son chenil, le chaton attendait désespérément qu’une belle âme lui tende la main. Son plus grand souhait s’est réalisé, grâce à 2 bénévoles de l’association Murphy’s Law.

D’après Love Meow, Moose est arrivé dans un refuge animalier aux États-Unis sans maman, ni frères et sœurs. Le chaton, pétri de solitude et de peur, attendait au fond de son chenil qu’une personne vienne le secourir.

Quand Sarah Kelly, la fondatrice de l’association Murphy’s Law, a eu vent de sa situation, elle a immédiatement mis son équipe sur le coup. Monica, l’une des bénévoles, s’est précipitée au refuge et a pu récupérer le jeune félin quelques minutes avant la fermeture !

© Monica / Murphy’s Law Animal Rescue

Le chaton se sent désormais en sécurité

Monica, qui s’est constituée famille d’accueil pour la boule de poils chétive, lui a aménagé un espace douillet pour qu’elle puisse décompresser. Elle a également eu droit à un bon bain. Après avoir quitté le refuge, Moose s’est frotté contre sa bienfaitrice, « comme pour la remercier ».

L’adorable petit chat, si timide et effrayé au refuge, s’est rapidement adapté à sa nouvelle vie. Très reconnaissant et toujours en quête d’attention, il n’a pas cessé de suivre sa mère d’accueil comme son ombre.

© Monica / Murphy’s Law Animal Rescue

Aujourd’hui, Moose est une véritable boule d’énergie toujours prête à explorer le moindre recoin ! Il ne se lasse jamais des séances de jeu, et ses yeux pétillent toujours de malice.

Toutefois, il aime aussi les moments de calme et se prélasse volontiers près de la fenêtre aux côtés de Mozzie, le félin de la maison.

© Monica / Murphy’s Law Animal Rescue

Un bel avenir

Moose est ravi d’avoir quitté le refuge, et de grandir dans des conditions optimales. Sa famille d’accueil lui témoigne tout son amour au quotidien, et répond à l’ensemble de ses besoins. « Son côté doux, son charme et sa personnalité enjouée : il a tout pour lui », déclare sa sauveuse.

Grâce à ce sauvetage, Moose a complètement tourné le dos aux épreuves du passé et s’est tourné vers l’avenir avec confiance. Le chaton sait qu’il n’aura plus jamais à avoir peur, et que de belles aventures l’attendent !

© Monica / Murphy’s Law Animal Rescue