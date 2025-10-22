Un chat met tout son cœur et son énergie pour réveiller sa propriétaire qui essaye de faire la grasse matinée (vidéo)

Les chats sont des animaux qui tiennent à leur routine. Ils sont particulièrement attachés à leurs habitudes et un crochet dans celles-ci peut les contrarier. La propriétaire de l’un d’eux en a fait les frais lorsqu’elle a osé tenter une grasse matinée. Bien sûr, son félin n’a pas apprécié ce réveil tardif, bien qu’il le lui ait fait comprendre avec douceur.

On dit parfois que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Serait-ce une affirmation faite par nos amis les chats ? En effet, ces derniers réclament généralement leur repas du matin et sont d’ailleurs très à cheval sur les horaires, comme nous avons pu le constater en visionnant une vidéo relayée par Newsweek .

Les chats sont des animaux routiniers, et ce n’est pas un mythe ! Répéter les choses de la même façon et manger tous les jours à la même heure leur apporte du bien-être. Quand leurs habitudes sont bouleversées, certains peuvent être très perturbés et développer de l’anxiété ou pire encore, des soucis de santé.

Un réveil en douceur

Un utilisateur de TikTok a partagé la vidéo d’une internaute en train de se faire réveiller par son chat. La boule de poils, bien décidée à prendre son petit déjeuner, fait toutefois preuve de douceur en commençant par frotter sa tête contre celle de sa propriétaire. Elle miaule également et, en voyant que cette dernière ne se réveille pas, elle continue de lui donner des coups de museau, de se frotter contre elle ou encore de lui faire des léchouilles sur la main.

À la fin de la vidéo, la femme se met à bouger. Le chat tigré a réussi son coup, car il est parvenu à la tirer de son sommeil ! Il reste cependant sur le lit, car sa maîtresse ne s’est pas encore levée. Nul doute qu’il a continué son petit manège une fois le clip coupé.

La publication a été visionnée plus de 2 millions de fois sur le réseau social et pour cause, de nombreux internautes se sont identifiés à la propriétaire. Certains se sont exprimés dans la section des commentaires : « Ton chat est vraiment poli, car le mien me crie au visage et me marche sur le visage », témoignait une personne, « Le mien me fixe, puis quand je me lève pour aller aux toilettes, il me mord les chevilles », assurait une autre personne. C’est définitif : les chats détestent la grasse matinée et qui osera leur en imposer une finira puni !