Pour assouvir son étrange obsession, ce chat ingénieux n’hésite pas à escalader le plan de travail et à ouvrir les placards (vidéo)

Vivre avec un chat, c’est souvent faire face à des comportements absurdes et imprévisibles. Au moment où l’on croit avoir percé le mystère de ses petites manies, il révèle une nouvelle obsession inattendue. C’est précisément ce qu’a vécu la maîtresse de Meelo, un adorable félin noir qui se passionne pour… les pommes de terre !

Chloe Barbato est l’heureuse propriétaire de 2 adorables chats. L’un d’eux, nommé Meelo, ne cesse ne l’étonner au quotidien. Sa dernière lubie ? Lui voler des pommes de terre sans raison apparente !

Une obsession hilarante

Chloe a partagé sur ses réseaux sociaux cette étrange obsession à travers une vidéo montrant le minou faire tout son possible pour s’emparer des fameuses pommes de terre. On y voit Meelo monter prudemment sur le plan de travail de la cuisine afin d’ouvrir avec autant de détermination que de dextérité la porte d’un placard.

© @chloe.barbato / TikTok

Si on ne comprend pas tout de suite ce qui retient l’attention du minou, on réalise rapidement qu’il s’agit d’une pomme de terre. On le voit alors sortir du placard avec l’un des tubercules, le serrer très fort, avant de s’éloigner.

Pour Meelo, les pommes de terre semblent être de véritables trésors. D’autres extraits de vidéo le montrent ainsi blotti contre l’une d’elles, la reniflant, se roulant à ses côtés, allant même jusqu’à faire la sieste avec elle. À certains moments, il semble aussi la protéger, comme s’il craignait qu’on ne la lui dérobe.

Un texte à l’écran le décrit avec humour comme un « potatoholic » (un « accro à la pomme de terre »), une qualification aussitôt validée par de nombreux spectateurs.

@chloe.barbato Cant stop wont stop For everyone worried about potatoes being toxic to cats don’t worry he doesn’t eat any of them! He rolls them around and bunny kicks them then forgets about them! Thanks for all the concerned cat parents ???? #fyp #catsoftiktok ? original sound - ????

Des réactions entre rires et inquiétude

Relayée par CatTime et visionnée des millions de fois, la vidéo a rapidement fait le buzz par son côté absurde, récoltant plus de 4,3 millions de mentions « J'aime » sur TikTok, et des milliers de commentaires.

De nombreux internautes amusés ont ainsi partagé leurs propres anecdotes avec des chats qui protégeaient les pommes de terre comme des trésors ou qui semblaient fascinés par elles.

© @chloe.barbato / TikTok

D’autres internautes se sont en revanche inquiétés pour le minou en se demandant si les pommes de terre étaient sans danger pour lui.

Rappelons en effet que la pomme de terre contient un alcaloïde potentiellement toxique, la solanine, dangereux aussi bien pour l’Homme que pour les animaux comme le chat. Néanmoins, une intoxication n’est possible que si l’animal consomme une quantité significative de pomme de terre crue ou d’épluchures.

© @chloe.barbato / TikTok

Dans le cas de Meelo, sa maîtresse a tenu à rassurer sa communauté : il ne mange pas la pomme de terre. Il ne croque jamais dedans et se contente de jouer avec avant de s'en lasser.

Au final, l’obsession singulière de Meelo amuse autant qu’elle intrigue. Elle illustre une fois de plus le caractère délicieusement excentrique de ces boules de poils qui ne manquent jamais de nous faire sourire !