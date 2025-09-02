Constamment réveillée par ses chats, elle pense qu’ils s’ennuient, puis réalise qu’ils essaient de la sauver

Comme de nombreux propriétaires de chats, une internaute a perdu quelques heures de sommeil à cause de ses boules de poils. Ces dernières, très actives la nuit, n’ont cessé de la réveiller, perturbant son repos. Pensant d’abord qu’elles ne souhaitaient pas rester seules, la femme a ensuite compris qu’elles tentaient simplement de la protéger.

En tant que propriétaire de chat, vous avez peut-être déjà été réveillé par les acrobaties et les bêtises de votre animal en pleine nuit . Il faut dire que nos amis les moustachus sont actifs une fois le soleil couché et qu’ils peuvent avoir envie de partager leur énergie avec leurs proches. Toutefois, les boules de poils perturbatrices d’une internaute avaient un message concret à lui faire passer.

Les folies nocturnes de ses 2 chats étaient devenues récurrentes et même pendant que la femme faisait une petite sieste dans la journée, ils ne cessaient de l’importuner : « Ils se donnaient à fond [...] Je me réveillais avec l'un d'eux, debout sur mes jambes, me fixant intensément, tandis que l'autre, assis sur ma table de chevet, faisait du bruit, comme faire tomber des objets de mes étagères ou tapoter mon store à plusieurs reprises, etc. », partageait la narratrice dans un témoignage rapporté par Newsweek .

@aria-du / Reddit

Un constat surprenant

Finalement, cette dernière s’est habituée au comportement de ses chats, bien qu’elle ne comprenait pas pourquoi ils agissaient ainsi. Puis, un jour, elle a constaté qu’ils essayaient simplement de la protéger. En effet, elle a déclaré faire de l’apnée du sommeil, ce que ses quadrupèdes avaient remarqué bien avant elle.

Alors, s’ils étaient aussi agités la nuit et tentaient de la réveiller , c’était parce qu’elle ne respirait plus. Et effectivement, lorsque qu’elle a pris en charge ses symptômes pour ne plus bloquer sa respiration pendant son sommeil, les boules de poils ont arrêté de se manifester pendant qu’elle dormait : « Ils ne me réveillent que pour le petit-déjeuner », a-t-elle assuré.

@aria-du / Reddit

Elle est infiniment reconnaissante envers ses félins, qu’elle a officiellement nommés « chats d’assistance », et est heureuse de les avoir à ses côtés : « Je ne pensais pas pouvoir les aimer plus que je ne le fais déjà, mais d'une certaine manière, c'est possible », confiait-elle.