« Quand votre chatte choisit votre chienne comme refuge », une vidéo montre une chatte rechercher le confort thermique avec un chien domestique

Sur le réseau social Instagram, une vidéo documente une interaction interspécifique entre une chatte calico et une chienne de type croisé, toutes 2 issues de sauvetages. La séquence illustre un comportement de repos affiliatif, c'est à dire que le félin s'installe dans le couchage du canidé pour y chercher une source de confort thermique et de sécurité.

Près de 700 followers suivent le quotidien d'une famille chaleureuse, comportant 3 animaux provenant de refuges, grâce au compte Instagram « @the_pawsitivefamily ». Il s'agit d'un chat au pelage tigré appelé Sonic, d'une chatte à la robe calico répondant au nom d'Aya, ainsi que d'une chienne croisée nommée Lisa.



the_pawsitivefamily / Instagram

Ils forment un trio soudé et complice, mais un lien tout particulier s'est mis en place entre Aya et Lisa.

Leur propriétaire savait qu'elles s'appréciaient, mais elle a été agréablement surprise par l'intensité de leur relation qui s'est révélée récemment. Une scène bien spécifique a marqué cette évolution, et leur humaine a eu la bonne idée de la filmer et de partager la vidéo sur Instagram le 16 mars 2026.

« Quand votre chatte choisit votre chienne comme refuge », indique le texte incrusté dans la vidéo, où on peut voir Aya s'inviter dans le confortable panier dans lequel était couchée Lisa pour se blottir tendrement contre elle.

« Les animaux comprennent l'amour mieux que les humains », peut-on également lire dans cette séquence attendrissante, que relaie Newsweek et que voici :

Ce moment extrêmement touchant a ému de nombreux internautes, qui ont réagi en commentaires. « Je n'ai aucun mal à comprendre cette chatte parce que cette chienne est clairement un amour. Je me serais blottie contre elle, moi aussi », a ainsi écrit stenberg_donna. « Les humains ont beaucoup à apprendre des animaux », a commenté, pour sa part, jules1965.

Comment favoriser l’amitié entre votre chat et votre chien ?

Un chat et un chien peuvent très bien nouer une relation très forte, comme Aya et Lisa. Si leur propriétaire assure ne pas les avoir encouragées à se rapprocher, il est possible de favoriser une telle complicité. Voici quelques conseils dans ce sens :