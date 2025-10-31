Cette chatte fait semblant de détester les câlins de son ami Beagle, mais leur belle histoire révèle tout le contraire (vidéo)

Sur TikTok, certaines amitiés interespèces attendrissent des millions d’internautes. C’est le cas d’un duo inattendu formé par une chatte au caractère bien affirmé et un Beagle au grand cœur. Entre moments tendres et scènes hilarantes, leur complicité ne laisse personne indifférent. Et leur humaine n’en rate pas une miette…

Megan Cottone, alias “@megancottone” sur TikTok, ne s’ennuie jamais avec ses animaux de compagnie. Sa joyeuse famille, qui vit dans le nord-ouest des Etats-Unis, compte en effet un trio d’amis à fourrure assez improbable, puisqu’il est constitué d’une chatte au pelage tuxedo gris, d’un chien de race Beagle et d’un lapin.

Plus d’un demi-million de followers suivent leurs aventures quotidiennes sur le réseau social. Bon nombre de vidéos postées sur le compte en question sont devenues virales en très peu de temps. L’une d’elles a généré 4,3 millions de vues depuis sa mise en ligne le 22 septembre 2025, et est relayée par Parade Pets . Ce qui lui vaut une telle popularité, c’est l’attitude qu’y affiche la féline, donnant l’impression de snober son compagnon canin alors qu’en fait, elle l’a toujours adoré.



@megancottone / TikTok

Ce jour-là, les 2 quadrupèdes avaient eu droit à une sortie au parc. La balade terminée, Megan Cottone les a confortablement installés sur la banquette arrière du véhicule. Le chien a commencé à s’assoupir et s’est blotti contre la minette pour faire la sieste durant le trajet. Cette dernière ne paraissait pas aussi enthousiaste que lui à l’idée de partager ce moment d’affection. Elle semblait tout faire pour ne pas le regarder.

“Elle s'efforce vraiment de faire croire qu'elle n'aime pas ça”

C’est mal connaître ce duo et la force du lien qui le caractérise. D’ailleurs, de nombreux internautes ayant commenté la vidéo n’ont pas été trompés par les apparences, en particulier ceux qui suivaient déjà cet adorable binôme.

“Elle s'efforce vraiment de faire croire qu'elle n'aime pas ça”, a ainsi réagi anjelasometimes. “Lorsqu’un chat ferme lentement les yeux, cela signifie qu’il est content. Cette chatte aime clairement ce chien, car elle n’essaie pas de bouger et semble plus à l’aise en sa présence”, a écrit, pour sa part, Harleylovesbread.

Une autre vidéo, tout aussi touchante et postée le 1er octobre 2025, montre à quel point la chatte et le chien s’apprécient. En fait, ils ne peuvent se passer l’un de l’autre. La première se sert même de l’oreille de son ami comme couverture. La voici :

