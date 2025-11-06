Un chat méfiant et solitaire, choisit enfin de se laisser approcher par une femme attentionnée et change de vie

Musso, le dernier d’une immense colonie de chats de quartier, restait sur la défensive. Il était impossible pour lui d’accepter l’aide qui lui était présentée. Tout a changé le jour où il l’a décidé, et où une femme attentive se trouvait sur son chemin. La suite de son histoire reste à écrire, mais Musso a bien compris que sa place se trouvait en intérieur.

Lors des premières interventions de l’équipe de sauvetage, Musso s’est montré très fuyant. Pour lui, hors de question de quitter la vie qu’il avait toujours connue. Se retrouvant seul chat de sa colonie, le chat n’a pas baissé sa garde pour autant. Il lui aura fallu un long temps de réflexion pour comprendre que le confort pouvait changer la donne.

Chatons Orphelins Montreal

De la patience, avant tout

Ce n’est pas l’équipe de sauveteurs qui aura permis à Musso de sortir de sa condition, mais une femme habitante du quartier qui connaissait bien l’activité des chats. Au courant du cas de Musso, elle n’a pas abandonné et a retrouvé le chat tous les jours, pour lui donner à manger. Au fil des jours, elle a gagné sa confiance.

Un jour, Musso a fait comprendre que le moment était venu. Chatons Orphelins Montreal, venu à la rencontre du chat, expliquait : « Elle a pu le ramasser pour qu’il puisse enfin quitter la rue et avoir une chance de commencer une nouvelle vie ».

Chatons Orphelins Montreal

Le déclic de la première nuit

L’association canadienne a pu rapidement mettre le chat entre les mains d’une famille d’accueil. Il a pu passer sa première nuit au chaud, dans de parfaites conditions. Musso a pu se sustenter comme il le souhaitait en recevant un repas copieux et de l’eau à volonté. Comprenant qu’il était en sécurité, le félin s’est adouci, laissant percevoir toute la gentillesse qu’il avait en lui.

Chatons Orphelins Montreal

De chat récalcitrant à « ours en peluche »

De plus en plus à l’aise Musso a tout exploré dans sa nouvelle maison et a notamment eu un coup de cœur pour l’herbe à chat. Sa mère d’accueil expliquait à Love Meow : « Il a découvert à quel point les jouets peuvent être amusants, en particulier les baguettes à plumes. Si vous agitez l’un d’entre eux, vous avez toute son attention ».

Encore un peu timide à l’égard des humains, Musso est tout de même nettement plus à l’aise. Il accueille ses humains avec de gentils miaulements, et des marques d’affection de plus en plus évidentes.

Prochaine étape pour le gentil minet : la rencontre avec sa future famille.