  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. « Ma petite guerrière », une chatonne à peine vivante à la naissance survit grâce à l’instinct incroyable de sa maman (vidéo)

« Ma petite guerrière », une chatonne à peine vivante à la naissance survit grâce à l’instinct incroyable de sa maman (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Alors que certaines chattes peuvent délaisser leurs chatons les plus faibles après la naissance, Missy a, quant à elle, fait preuve d’un courage hors du commun. Après avoir donné naissance à 4 petits, la minette a remarqué que l’un d’eux semblait en danger et elle s’est battue avec détermination pour lui sauver la vie.

Illustration : "« Ma petite guerrière », une chatonne à peine vivante à la naissance survit grâce à l’instinct incroyable de sa maman (vidéo)"
© @laurenjohnston__ / TikTok

La naissance de chatons est un moment magique, mais parfois tout ne se passe pas bien… La maîtresse de Missy, une chatte venant de donner naissance à 4 chatons, a bien cru que l’une des petites boules de poils n’allait pas survivre. Heureusement, sa maman est tout de suite intervenue.

Une naissance dramatique

Une vidéo TikTok partagée par @laurenjohnston__ a capturé ce moment aussi stressant qu’émouvant. « Missy a donné naissance à 4 chatons en même temps ; celui-ci a été retrouvé sous le lit, froid, raide et à peine vivant (derrière le tiroir où elle avait mis les 2 premiers), 4 heures plus tard », explique le texte de la vidéo.

Illustration de l'article : « Ma petite guerrière », une chatonne à peine vivante à la naissance survit grâce à l’instinct incroyable de sa maman (vidéo)

© @laurenjohnston__ / TikTok

Après avoir mise au chaud la petite boule de poils, la jeune maman a immédiatement entrepris de la laver vigoureusement afin de l’aider à survivre.

« Missy l'a nettoyée contre une bouillotte, mais elle ne prenait pas le sein et ne tétait pas du tout. », poursuit la vidéo. « Après des heures d'efforts pour l'aider à prendre le sein et lui donner du lait au biberon, la petite a fini par se débrouiller toute seule. Ma petite guerrière. 4 bébés en pleine santé. »

@laurenjohnston__

She saved her baby’s life ?? #fyy #kittensoftiktok

? Snowy Morning - FREDERIC BOUCHAL

Heureusement, l’histoire se termine bien et Missy a littéralement sauvé la vie de sa chatonne.

Une héroïne à 4 pattes

Cette vidéo relayée par Newsweek a rapidement fait sensation sur Internet, accumulant plus de 7 200 mentions « J’aime » en seulement 3 jours. Les internautes ont en effet été émerveillés par le courage de cette maman chat et par son incroyable instinct maternel.

« Et dire que des gens arrachent ces bébés à leurs mères seulement 8 semaines plus tard, pensant que leurs mères ne se soucient pas d'eux. », a souligné un spectateur.

A lire aussi : En recevant une alerte sur la puce de son chat qu'elle pensait perdu à jamais, une femme découvre 5 ans après que son félin est vivant

Illustration de l'article : « Ma petite guerrière », une chatonne à peine vivante à la naissance survit grâce à l’instinct incroyable de sa maman (vidéo)

© @laurenjohnston__ / TikTok

« C'est incroyable que la mère se soit battue avec autant d'acharnement pour la ramener à la vie. Quand ils sont si près de la mort, la plupart des chats les laisseraient mourir. », a ajouté un autre. Tous ont, en tout cas, rendu hommage à l’héroïsme de Missy.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : « Mon chat chante mieux que moi », un petit félin se joint à son maître pour créer une amusante performance musicale (vidéo) Emotion

« Mon chat chante mieux que moi », un petit félin se joint à son maître pour créer une amusante performance musicale (vidéo)

Nos chats ont parfois des talents insoupçonnés. Celui de Lofi Dre en est la preuve vivante ! Héritier du don musical...

21/01/26 | Par L. Beaurin