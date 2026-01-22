« Ma petite guerrière », une chatonne à peine vivante à la naissance survit grâce à l’instinct incroyable de sa maman (vidéo)

Alors que certaines chattes peuvent délaisser leurs chatons les plus faibles après la naissance, Missy a, quant à elle, fait preuve d’un courage hors du commun. Après avoir donné naissance à 4 petits, la minette a remarqué que l’un d’eux semblait en danger et elle s’est battue avec détermination pour lui sauver la vie.

La naissance de chatons est un moment magique, mais parfois tout ne se passe pas bien… La maîtresse de Missy, une chatte venant de donner naissance à 4 chatons, a bien cru que l’une des petites boules de poils n’allait pas survivre. Heureusement, sa maman est tout de suite intervenue.

Une naissance dramatique

Une vidéo TikTok partagée par @laurenjohnston__ a capturé ce moment aussi stressant qu’émouvant. « Missy a donné naissance à 4 chatons en même temps ; celui-ci a été retrouvé sous le lit, froid, raide et à peine vivant (derrière le tiroir où elle avait mis les 2 premiers), 4 heures plus tard », explique le texte de la vidéo.

© @laurenjohnston__ / TikTok

Après avoir mise au chaud la petite boule de poils, la jeune maman a immédiatement entrepris de la laver vigoureusement afin de l’aider à survivre.

« Missy l'a nettoyée contre une bouillotte, mais elle ne prenait pas le sein et ne tétait pas du tout. », poursuit la vidéo. « Après des heures d'efforts pour l'aider à prendre le sein et lui donner du lait au biberon, la petite a fini par se débrouiller toute seule. Ma petite guerrière. 4 bébés en pleine santé. »

Heureusement, l’histoire se termine bien et Missy a littéralement sauvé la vie de sa chatonne.

Une héroïne à 4 pattes

Cette vidéo relayée par Newsweek a rapidement fait sensation sur Internet, accumulant plus de 7 200 mentions « J’aime » en seulement 3 jours. Les internautes ont en effet été émerveillés par le courage de cette maman chat et par son incroyable instinct maternel.

« Et dire que des gens arrachent ces bébés à leurs mères seulement 8 semaines plus tard, pensant que leurs mères ne se soucient pas d'eux. », a souligné un spectateur.

© @laurenjohnston__ / TikTok

« C'est incroyable que la mère se soit battue avec autant d'acharnement pour la ramener à la vie. Quand ils sont si près de la mort, la plupart des chats les laisseraient mourir. », a ajouté un autre. Tous ont, en tout cas, rendu hommage à l’héroïsme de Missy.