Une bénévole transforme un chat agressif en compagnon aimant grâce à patience et dévouement (vidéo)

Les problèmes comportementaux de Bruno semblaient insurmontables, mais c’était sans compter la détermination et la passion de la mère d’accueil de ce chat à l’agressivité exacerbée. En quelques semaines, elle l’a totalement transformé, même s’il reste encore beaucoup de travail à faire.

Il est extrêmement difficile pour un animal victime de traumatismes de les surmonter et d’accorder sa confiance à nouveau. Dans certains cas, ces expériences douloureuses l’amène à fuir ou se cacher. Dans d’autres, elles favorisent le développement d’un comportement agressif.

Un chat appelé Bruno est à classer dans cette 2e catégorie. Il est assurément le félin le plus difficile que sa mère d’accueil Grace Choi ait eu à prendre en charge.



La bénévole s’est néanmoins armée de courage et de patience pour accompagner ce matou jugé ingérable dans sa longue route vers l’apaisement. C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo qu’elle a postée sur son compte Instagram et relayée par Parade Pets, suivant l’incroyable transformation de son attitude en l’espace d’un mois.

Grace Choi y explique que les premières semaines étaient particulièrement laborieuses. Le défi qu’elle s’apprêtait à relever était si colossal qu’elle reconnaît s’être « sentie désespérée par moments ». Malgré sa longue expérience avec les chats difficiles, Bruno lui a donné du fil à retordre et l’a fait douter plus d’une fois.

On le voit, en effet, siffler et l’attaquer à de nombreuses reprises avec une agressivité inouïe dans cette vidéo. Sa bienfaitrice ne s’est jamais laissé abattre et a continué de travailler dur pour aider Bruno à se défaire de son anxiété.

« Une âme douce, avide d’amour et d’affection »

« Avec de l’amour, du temps et de la patience, nous avons découvert une âme douce, avide d’amour et d’affection », peut-on lire sur ce post. Elle ajoute qu’il y a encore beaucoup de travail à effectuer et qu’il arrive au chat de faire preuve d’agressivité, « mais je suis incroyablement fière du chemin que nous avons parcouru en si peu de temps ».

Dans une nouvelle publication Instagram faite 3 jours plus tard, Grace Choi raconte une « rechute » assez sérieuse de la part de son protégé. Il s’en est pris à elle de manière violente, la blessant au bras à et la jambe. Il est revenu à la charge plusieurs fois, alors que rien ne semblait avoir provoqué cet accès de colère. Elle a dû se faire soigner, « mais je m’en remettrai », assure-t-elle.

Grace Choi admet que cet épisode l’a déçue, mais elle reste déterminée à faire en sorte que Bruno devienne un chat détendu et adoptable.