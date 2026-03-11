Bien au chaud dans son sac de transport ce chat Maine Coon dévale les pistes enneigées en luge avec son propriétaire (vidéo)

Leo a une passion pour le moins étonnante. Alors que la majorité des chats préfère se prélasser sur le canapé et contempler la neige depuis un intérieur douillet, ce chat a développé une passion pour la luge. Entouré par des propriétaires qui feraient tout pour lui faire plaisir, il peut s’adonner à son sport favori plusieurs fois au cours de l’hiver.

Rares sont les matous qui passeraient leur journée dehors alors qu’il neige abondamment. Pour Leo et son meilleur ami canin, Camper, c’est tout l’inverse. Ce temps hivernal est synonyme de sortie en famille et de glissades amusantes, parfaitement encadrées.

Leo, un féru des sports d’hiver

Ce chat au pelage bien dense, visiblement très résistant au froid vit au quotidien avec 2 autres animaux de compagnie : Jack, un second félin, et Camper, un Labrador Retriever. Cette joyeuse tribu partage sa vie avec 2 propriétaires adorables toujours à l’écoute de ses besoins.

La famille apprécie en particulier les sorties au grand air et dans ce cas Leo et Camper sont les premiers à se préparer, relatait Yahoo.

@camperandleo / TikTok

Veux-tu faire de la luge ?

Lorsqu’une sortie se prépare, les propriétaires sortent le sac de transport de Leo et lui proposent de s’installer à l’intérieur. Ce dernier ne refuse jamais et prend place, comme pour montrer sa motivation et son entrain. La famille, accompagnée de Camper, prend alors la route ver une forêt à proximité de la maison et s’enfonce sur les chemins enneigés jusqu’à trouver le spot parfait pour pratiquer la luge.

@camperandleo / TikTok

Glisser oui, mais en toute sécurité

Arrivés sur place, le propriétaire de Leo procède précautionneusement à l’installation. Il déploie la luge, installe le sac de transport et le sécurise sur la luge grâce à des tendeurs résistants. Ensuite, il s’installe derrière Leo et entoure le sac de ses bras pour positionner ses mains en avant. Parfaitement installé, le duo s’élance dans la pente enneigée, et Leo est aux anges.

@camperandleo / TikTok

Des images qui nous donnent envie d’en faire de même

« C’est si mignon », s’est exclamé une abonnée sous la vidéo publiée sur le compte TikTok « @camperandleo ». Les images parviennent à nous faire ressentir la belle ambiance qui régnait lors de cette promenade en famille.

A lire aussi : Un chat abandonné avec une note d’excuse attendait patiemment qu’une âme bienveillante lui tende la main

Si la passion du chat reste assez surprenante, il est tout à fait admirable de la part de cette famille de faire le maximum pour que Leo profite d’un moment qu’il apprécie particulièrement. Aussi bien entouré et sécurisé, il ne risque rien et passe en plus un temps de qualité avec les siens.