Tombés à travers une grille, des chatons retrouvent leur mère et une vie hors des rues sauve grâce à une équipe de secouristes

Les bénévoles de l’association américaine Little Wanderers NYC ont récemment porté secours à une famille de chats qui errait à l’extérieur d’un complexe d’immeubles. À la suite du sauvetage, les boules de poils ont été placées en famille d’accueil où elles ont pris un nouveau départ.

Cet été, des personnes ont alerté l’association Little Wanderers NYC au sujet d’une chatte et de ses 5 petits qui vivaient à l’extérieur d’un complexe d’immeubles. La famille féline avait désespérément besoin d’aide.

Ni une ni deux, une bénévole nommée Jeanette a déployé ses ailes et a volé à leur secours. Malheureusement, certains jeunes félins étaient tombés à travers une grille métallique. La secouriste et son équipe les ont soigneusement récupérés et réunis avec les autres membres de leur petite famille.

© Little Wanderers NYC

Une belle petite famille

Une fois tous les chats rassemblés, ils ont été pris en charge par un foyer d’accueil. La maman, baptisée affectueusement Dolly par ses sauveurs, semblait reconnaissante. Grâce à cette intervention salvatrice, ses précieux trésors sur pattes ont pu grandir dans des conditions optimales, loin des dangers de la rue.

« Âgée d’environ un an, Dolly est douce et affectueuse. Elle adore être caressée, est calme, reconnaissante et protectrice envers ses petits », confie l’association à nos confrères de Love Meow.

Au fil des jours, les jeunes félins sont devenus curieux et audacieux. Al Capony, Camelot, Quincy, Acorn et Rebel ont commencé à explorer leur nouvel environnement. Débordant d’énergie, ils se sont mis à gambader joyeusement dans la maison.

© Little Wanderers NYC

« Ils s’épanouissent dans une famille d’accueil formidable

« Dolly et ses 5 chatons vivaient devant une cité, et étaient en danger, soulignent leurs bienfaiteurs, maintenant, ils s’épanouissent dans une famille d’accueil formidable. » Aujourd’hui, tous les félins sont prêts pour la prochaine grande étape de leur vie : mettre la patte sur des adoptants au poil !

Grâce à l’intervention des défenseurs de la cause animale, Dolly et sa progéniture n’auront plus jamais à passer un seul jour dans la rue pleine de dangers. Chouchoutés par leurs parents d’accueil, les félins attendent avec impatience de rencontrer la famille d’adoption qui illuminera leur vie.

© Little Wanderers NYC