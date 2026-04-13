Un chat errant nourri et recueilli par des ouvriers sur un chantier trouve une famille après une longue guérison

Ce chat s’est lié d’amitié avec un ouvrier qui a pris soins de lui avant de rejoindre une association lui permettant d’être adopté. Partant d’un équilibre précaire, le chat s’est pleinement épanoui au fil de son parcours. Son premier ami, un ouvrier de chantier, lui a apporté tout le nécessaire : de l’amour, de bienveillance, et la possibilité de soins.

Le chat a d’abord été pris en charge par les employés d’un chantier qui l’ont trouvé, et ont décidé de faire de lui une mascotte, racontait Love Meow. À son aise, le chaton semblait aller bien, mais nécessitait tout de même un suivi vétérinaire.

Whiskers-a-GoGo / Facebook

Choisir son protecteur

Nommé Cricket, le chat a véritable choisi celui à qui il allait donner toute sa confiance. Tous les jours, il allait à la rencontre d’un homme ayant répondu à ses appels, en se frottant contre ses jambes. En retour, l’ouvrier a pris soins de le nourrir. Quotidiennement, la petite amie de l’homme préparait des repas à destination de ce protégé félin.

Whiskers-a-GoGo / Facebook

« Une vie meilleure pour Cricket »

Rapidement, l’homme a perçu les limites de ses possibilités envers le félin. Sa petite amie est entrée en contact avec le refuge Whiskers-a-Gogo et a confié Cricket.

Le premier rendez-vous chez un vétérinaire a révélé que l’animal qui avait été considéré comme une femelle de 4 mois, était en fait un chat mâle d’1 an environ. Progressivement, le félin bien reposé s’est remis de « problèmes de ventre », et les belles nouvelles sont arrivées.

Whiskers-a-GoGo / Facebook

Une annoncé a été publiée pour un placement du chat en famille d’accueil, et c’est finalement une femme qui s’est positionnée pour une adoption. L’adoptante a été charmée par la personnalité de Cricket, et pas l’originalité de son parcours. Pour le moment, le matou doit encore se reposer, mais il est certain qu’il trouvera tout prochainement la place qui l’attend.

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Comment soulager les maux de ventre de son chat ?

Plusieurs signes peuvent nous mettre la puce à l’oreille concernant des maux de ventre chez nos compagnons félins : un changement de comportement, un ventre gonflé, des vomissements, des diarrhées, des flatulences, ou encore une baisse de l’appétit. Pour soulager votre animal, voici nos conseils :