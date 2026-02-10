Un chat disparaît lors d'un déménagement, une campagne de stérilisation effectuée 2 ans plus tard permet des retrouvailles inattendues

« Ne jamais perdre espoir. » Lors d’un déménagement, le chat d’une famille s’est malheureusement enfui. L’animal est resté introuvable pendant 2 ans, jusqu’au jour où une association de protection féline a organisé une campagne de stérilisation dans l’Aude…

L’association Coursan Chats a pour mission de « repérer les chats errants, les capturer, les faire stériliser et identifier et de les relâcher sur le lieu de capture » (ils deviennent ce que nous appelons des « chats libres »). Elle contribue ainsi à garder le contrôle sur la population féline, mais aussi à lutter contre la maltraitance animale et la saturation des refuges.

D’ailleurs, l’organisation basée à Coursan peut compter sur le soutien et la collaboration de la mairie. Depuis 2019, des centaines de boules de poils aux pattes de velours ont pu être stérilisées dans la commune grâce à cette initiative.

Un chat au comportement différent des autres

Lors d’une campagne de stérilisation menée en 2024 sur une propriété privée, l’association Coursan Chats a repéré un félin différent des autres membres de la colonie. Contrairement à ses congénères, le matou au pelage noir et blanc n’était absolument pas effrayé à l’approche des bénévoles et semblait même habitué au contact humain.

Comme le rapporte un article publié dans les colonnes de L’Indépendant, le vétérinaire a utilisé son lecteur de puce d’identification et a découvert qu’il était identifié ! C’est ainsi que l’équipe a obtenu les coordonnées de sa famille.

Cette dernière a habité la ville de Coursan, avant de déménager à Béziers, dans l’Hérault. Le félin s’était enfui au cours du déménagement, et n’avait plus jamais repointé le bout de son museau. Il est resté introuvable pendant 2 ans.

© Coursan Chats / Facebook

Des retrouvailles inattendues

Grâce à cette démarche, le chat noir et blanc a pu retrouver les bras réconfortants de son humaine préférée, après plusieurs années de séparation. On ne peut qu’imaginer la surprise et la joie ressenties par son adoptante lors des retrouvailles !

Cette histoire, qui connaît un dénouement heureux, montre une nouvelle fois l’importance de l’identification de son animal de compagnie. La puce électronique a permis au matou de faire ses adieux à la rue et de retourner vivre auprès des personnes les plus chères à son cœur.