Des ouvriers se lient d’amitié avec un chat sur un chantier et ne peuvent se résoudre à l’abandonner une fois les travaux terminés

Pendant un an, Biscuit a embelli les journées de nombreux ouvriers travaillant sur un chantier. Le quadrupède vivait sur place et adorait recevoir la visite de ses amis humains. Il s’est particulièrement rapproché d’une femme qui a fini par changer sa vie.

Biscuit, un ancien chat errant, a trouvé un prénom, des amis et une famille après avoir fait la rencontre d’ouvriers. Ces derniers ont travaillé sur le musée ferroviaire de Hopetown Darlington, au Royaume-Uni. La boule de poils vivait au milieu des travaux et, malgré le bruit et le désordre, passait toutes ses journées avec les travailleurs jusqu’à obtenir sa propre maison.

Connie Metcalf, qui œuvrait sur place, fait partie de ceux qui ont eu la chance de rencontrer la douce Biscuit. Plus encore, elle a noué une relation privilégiée avec elle et était ravie de la retrouver chaque jour. Il faut dire que la féline était très attachante et amicale avec tous ceux qu’elle croisait : « Dès que l'un des gars s'approchait d'elle, elle pleurait pour être caressée », assurait Connie dans un témoignage relayé par Teesside Live.

Une décision évidente

Biscuit a passé de longs mois aux côtés de ses amis humains, mais la fin du chantier s’annonçait et elle n’avait nulle part où aller. Connie ne souhaitait pas l’abandonner et a d’abord contacté les refuges locaux pour qu’elle soit hébergée, mais tous étaient déjà surpeuplés. Dévastée à l’idée de laisser la féline seule, Connie a pris la décision de l’adopter, car elle ne disposait d’aucune puce électronique.

Elle lui a fait une place dans sa maison et l’a présentée à son autre chat, Luna. La féline s’est très bien installée dans son nouveau logement et a fait sa place au sein de la famille. Malheureusement, des problèmes médicaux l’ont rattrapée et elle souffre aujourd’hui d’une grave luxation de la rotule.

Elle devra subir une intervention chirurgicale coûteuse que Connie Metcalf espère financer en partie avec l’aide d’une cagnotte. Même si Biscuit affronte une épreuve difficile, elle a désormais une famille sur laquelle compter et qui ne l’abandonnera jamais.