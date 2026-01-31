Chaque jour, ce chat de refuge ayant frôlé l'euthanasie attend patiemment près de la porte d'un café que quelqu’un le choisisse enfin (vidéo)

Dans un petit café de Los Angeles, certains clients ne sont pas là uniquement pour leur boisson ou leur snack ; ils viennent aussi partager un moment de douceur avec de véritables stars à 4 pattes. Parmi eux figure Peppermint, un chat tuxedo au regard attendrissant et qui espère encore rencontrer la personne qui changera sa vie. Entre jeux, câlins et vigilance derrière la porte du bar, ce minet a déjà conquis le cœur de nombreux internautes et attend toujours sa famille pour toujours.

Au bar à chats Crumbs & Whiskers de Los Angeles (Etats-Unis), les pensionnaires à vibrisses déambulent librement parmi les clients venus à la fois déguster leurs boissons préférées et vivre leur passion pour les félins.

Ces chats sont, pour la plupart, issus d’un refuge local appelé Kitten Rescue. Ils sont en quête d’adoption. L’établissement a d’ailleurs récemment célébré le 1000e minet adopté par son biais.

Peppermint, lui, attend toujours sa chance. Ce chat tuxedo apparaît dans une vidéo poignante partagée sur le compte Instagram de Crumbs & Whiskers. Dans cette séquence à la fois triste et attendrissante, on le voit regarder autour de lui, comme s’il espérait que l’un des clients s’arrête enfin et lui offre un moment d’attention. Il s'assoit souvent près de la porte de l’établissement et guette le moindre geste d’affection de la part des visiteurs.

Le cas de ce chat est d’autant plus émouvant qu’il a frôlé le pire. Lui qui attend d’être adopté depuis 6 mois avait été “sauvé de l’euthanasie après avoir nécessité des soins intensifs pour une blessure, explique Naia Mitchell, gérante de Crumbs & Whiskers, à Newsweek . Après l'avoir soigné, l'association Kitten Rescue nous l'a confié, et il est maintenant ici pour trouver sa famille pour la vie.”

Un chat plein de vie

“C’est un chat affectueux qui a besoin d’amour, poursuit-elle. Il est plein de vie et adore jouer avec ses congénères [...]. Il apprécie aussi les câlins et les friandises. Ce n’est pas un chat de canapé, mais il est tellement adorable.”

crumbs_whiskers / Instagram

L’équipe espère lui trouver un foyer avec au moins un autre chat. Elle précise qu’il aime les les enfants, mais aussi que son entente avec les chiens n’a pas encore été évaluée.

“Il a attendu si patiemment. Nous savons que la bonne personne est là, quelque part”, conclut Naia Mitchell.