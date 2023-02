Un chat disparaît lors du déménagement de sa famille, qui reste sans nouvelles de lui pendant 3 ans

Les déménagements sont des moments risqués pour les propriétaires de chats, ces dernier risquant de fuguer en étant perturbés par leur nouvel environnement. C’est précisément ce qui est arrivé à Biscuit et à sa famille, avant que la chance ne finisse par leur sourire au bout de 3 longues années.

Un chat est revenu auprès de ses humains 3 ans après s’être enfui lors d’un déménagement, rapportait Le Dauphiné Libéré. Des retrouvailles qui auraient d’ailleurs très bien pu ne pas avoir lieu en raison de l’identification erronée de l’animal.

Biscuit, félin roux, ne s’était visiblement pas acclimaté à sa nouvelle maison qu’il découvrait en 2020 avec sa famille, qui quittait Renage en Isère pour s’établir quelques kilomètres plus loin, à Tullins.

Sa propriétaire Silvia Moreira Dias explique au Dauphiné Libéré avoir « pris les chats en dernier pour qu’ils ne soient pas perturbés ». Malgré toutes les précautions prises, Biscuit avait fini par s’échapper pour ne plus réapparaître depuis.

L’entourage du chat s’était lancé à sa recherche, concentrant ses efforts sur le secteur de Renage. Ses maîtres pensaient, en effet, qu’il cherchait à regagner leur ancien foyer.



Photo d'illustration

Leur quête restait infructueuse. Plusieurs semaines après la fugue, les Moreira Dias devaient se rendre à l’évidence ; ils ne reverraient probablement plus jamais leur ami à 4 pattes. L’espoir était pourtant bel et bien permis, notamment parce que Biscuit était identifié. Il ne l’était non pas par puce, mais par tatouage.

Des lettres inversées dans son tatouage

Récemment, un chat à la robe rousse a été découvert par une habitante de Tullins. Dans la foulée, la fourrière de Renage a été sollicitée par la police municipale pour prendre l’animal en charge. Les employées de la structure ont constaté qu’il était tatoué, mais en entrant le code dans la base de données, il renvoyait vers un fichier concernant un tout autre chat. Le sexe et la couleur de robe ne correspondaient pas du tout au félin qu’elles avaient sous les yeux.

Elles ont cependant réussi à retrouver la fiche adéquate en inversant les 2 derniers caractères du code. Il y avait manifestement eu une erreur lors de l’enregistrement par le vétérinaire.

C’est donc bien Biscuit qui était à la fourrière de Renage, et il a pu rapidement rentrer chez lui sain et sauf auprès de ses propriétaires. Une belle surprise pour ces derniers, qui souffraient de son absence depuis 3 ans.