Un chat de 2 ans, disparu lors d’un déménagement, retrouve sa famille après 2 mois grâce à sa puce électronique

Audrey Durand et sa famille déménageaient de la Corse à la Suisse lorsqu’ils ont pris la route, fin janvier 2026. À bord de leur véhicule se trouvait Pago, leur chat de 2 ans. Mais lors d’une pause sur l’aire de Sorgues, dans le Vaucluse, le félin s’est échappé. Pendant 2 mois, les Durand ont pensé ne plus jamais le retrouver, jusqu’à ce qu’une personne le ramène chez un vétérinaire d’Orange, où il a pu être identifié et ainsi rendu à sa famille.

Fin janvier 2026, la famille d’Audrey Durand a pris la route pour quitter la Corse et s’installer en Suisse. Un déménagement pour lequel ils ont fait le trajet en voiture, en emmenant l’un des membres les plus importants de leur foyer, Pago, un chat âgé de 2 ans et meilleur compagnon de leur fils, Oscar. Mais au cours du voyage, alors qu’ils faisaient une pause sur l’aire de repos de Sorgues (Vaucluse), sur l'autoroute, le félin s’est échappé, laissant la famille désoeuvrée et attristée.

2 mois sans aucune nouvelle

Durant les 2 mois qui ont suivi, la famille a fini par se résoudre au fait de ne plus jamais revoir Pago. Pourtant, un dénouement aussi inespéré qu’heureux les attendait. En effet, comme l’expliquait un article publié dans le média Ouest France , en mars dernier, une personne âgée vivant à Orange a retrouvé le chat disparu et l’a conduit aussitôt à la clinique vétérinaire.

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Identifié grâce à sa puce

C’est grâce à sa puce électronique et, de ce fait, à son enregistrement sur le fichier I-CAD , que Pago a pu être identifié lors du contrôle par le vétérinaire. « Quand ils ne le sont pas, on est obligés de faire appel à la police municipale pour les emmener à la fourrière », précisait l’une des assistantes vétérinaires. Grâce à ce réflexe de la famille, aussi simple que nécessaire, qu’est l’identification, Pago a pu retrouver ses maîtres et découvrir son nouveau foyer. Et ce, pour le plus grand bonheur de tous, dont Oscar. « C’est rigolo, car il nous a reconnus tout de suite, on est super contents », confiait Audrey Durand au média le Dauphiné . Si, pour Pago et sa famille, le dénouement a été heureux, cette mésaventure rappelle l'importance de l'identification des animaux de compagnie.

L’info Woopets : comment déclarer un animal trouvé ?

Vous avez trouvé un animal errant et ne savez pas quoi faire, voici quelques étapes pour déclarer un animal trouvé .

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Vérifier que l’animal est identifié : il peut s’agir d’un tatouage (sur sa cuisse ou dans l’oreille) ou d’une puce. Dans le cas d’une puce, seul un vétérinaire pourra vérifier son identification.

En l’absence de tatouage : rendez-vous chez un professionnel vétérinaire, la gendarmerie, la police ou la fourrière qui vous aideront.

Déclarer l’animal trouvé : à l’aide du numéro d’identification, rendez-vous sur le site de l’ I-CAD où vous enregistrerez vos coordonnées.

Diffuser une annonce sur les réseaux sociaux : de nombreux groupes existent pour cela, notamment ceux de FILALAPAT.