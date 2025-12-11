« Sait-il seulement à quel point il est exceptionnel ? », ce chat mâle écaille de tortue fait partie des félins les plus rares au monde (vidéo)

Niko n’est pas tout à fait un chat comme les autres. Il fait partie des 0,03 % de mâles écailles de tortue recensés et, par conséquent, est un félin très rare. Évidemment, la boule de poils mène sa vie sans se douter de cela, mais sa propriétaire est tout de même très fière de l’avoir auprès d'elle.

Niko fait partie des rares chats au profil génétique atypique. Ce mâle écaille de tortue fascine les amoureux des félins sur les réseaux sociaux, car ceux-ci savent à quel point il est rare. Son propriétaire lui a d’ailleurs dédié un compte Instagram sur lequel des photos du joli chat sont fréquemment postées. Une chose est sûre : il fait l’unanimité !

Les amateurs de chats savent certainement qu’une boule de poils au pelage écaille de tortue est généralement, si ce n’est la plupart du temps, une femelle. Ils savent aussi sûrement que certains animaux viennent infirmer cette règle , puisqu’il existe aussi des mâles arborant cette jolie fourrure, dont Niko.

@male.tortie.niko / TikTok

Un chat atypique

Si voir un chat avec de telles teintes n’est pas courant, c’est parce que c'est une question de génétique. Comme l’a rappelé Parade Pets , avec leurs chromosomes XY, les chats mâles ont très peu de chances d’être à la fois noir et orange, contrairement aux femelles. La robe écaille de tortue étant composée de ces 2 couleurs, il est donc presque impossible qu’un mâle la porte.

Toutefois, puisque la nature est bien faite, certains matous comme Niko font exception à la règle et ne représentent que 0,03 % de cette population. Voilà pourquoi l’animal suscite autant d’engouement de la part des internautes sur les réseaux sociaux. D’autant plus qu’il a une personnalité douce et attachante, ce qui ajoute à son charme !

Des admirateurs du quadrupède viennent fréquemment commenter ses publications et à chaque fois, les compliments sont au rendez-vous : « Un mâle écaille de tortue ?! Et avec une rayure sur le nez ?! Tu as de la chance, il est magnifique, je l'adore », écrivait une utilisatrice de TikTok à la propriétaire de Niko, « Sait-il seulement à quel point il est rare et exceptionnel ? », commentait une autre personne.