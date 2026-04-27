Un chat de 15 ans met fin aux bagarres félines uniquement par son regard autoritaire de « chef de famille » (vidéo)

Vivre avec plusieurs chats, c’est souvent accepter quelques chamailleries et petites tensions au quotidien. Mais chez Sarsty, Papa Hank, un chat de 15 ans, semble avoir trouvé la recette parfaite pour maintenir la paix. Malgré son âge et son arthrite, il peut en effet mettre fin aux disputes entre ses compagnons d’un simple regard !

Sur TikTok, Sarsty partage son quotidien entourée de ses chats, avec une affection toute particulière pour les félins âgés et un peu enrobé. Parmi eux, Papa Hank, 15 ans, qui souffre d’arthrite et se déplace difficilement. Pourtant, comme le rapporte PetHelpful, cela ne l’empêche absolument pas d’intervenir dès qu’une bagarre éclate entre ses congénères!

Papa Hank, la force tranquille

Au sein de la maison, Papa Hank apparaît un peu comme le « chef de famille ». Et comme tout bon père de famille, il sait quand réprimander les plus jeunes quand ils dépassent les limites. Sarsty a d'ailleurs été récemment témoin de ce genre de scène.

© @sarstee / TikTok

Alors que le matou était tranquillement installé sur le lit avec d’autres chats, une dispute a subitement éclaté entre 2 autres minous, dont Fat Nigel, un autre chat noir connu pour son caractère difficile.

Papa Hank est aussitôt intervenu pour calmer la situation, lançant un regard sévère à ses 2 compagnons et mettant fin à la tension avant qu’elle ne dégénère.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

@sarstee The dark side of Fat Nigel- and the realities of living in a multi cat household. Cat fights are inevitable- but should not be the norm. This was the first one in a really long time- thankfully no injuries this time. It’s important after a fight to check everyone over- not just immediately after, but in the week or so afterwards as small would can form an abscess over time- and generally require a washout and or antibiotics. #catfight #catfamily #blackcat #fatcat #catdad ? original sound - Sarsty and the Cats

Et ce n’est visiblement pas un cas isolé : malgré son âge, ce véritable patriarche n’hésite pas à remettre de l’ordre dans la maison, que ce soit pour stopper des bagarres ou calmer les « zoomies » de ses colocataires au beau milieu de la nuit.

Une intervention devenue virale

Les internautes qui suivent les aventures de la petite tribu féline de Sarsty ont rapidement été fascinés par l’autorité naturelle de Papa Hank, notamment sa maîtrise du fameux « regard de père déçu », perçu comme un rappel à l’ordre silencieux mais redoutablement efficace.

Ce comportement illustre parfaitement la manière dont les chats communiquent entre eux, car leur langage est avant tout visuel. Un simple regard fixe, une posture figée ou une attitude plus tendue peut suffire à poser une limite claire. Dans de nombreux cas, ces signaux permettent même de désamorcer une montée de tension sans qu’aucun contact physique n’ait lieu.

© @sarstee / TikTok

A lire aussi : Avec leurs pattes en forme de pinces de crabe, ces 3 chatons attendrissants cherchent désormais leur famille

En voyant l'intervention de Papa Hank, certains internautes se sont aussi amusés de son attitude imposante, le comparant parfois à un « carcajou déguisé en chat ». D’autres ont imaginé ses pensées face à l’agitation : « J’ai de l’arthrite et maintenant vous voulez me donner une crise cardiaque ? » Une chose est sûre, Papa Hank a clairement conquis le public avec sa force tranquille !

L’info Woopets - Comment réduire les tensions entre plusieurs chats ?

Comme chez Sarsty, vos chats ont tendance à se bagarrer, mais vous n’avez pas la chance d’avoir un Papa Hank pour calmer les tensions ? Voici quelques conseils pour limiter les altercations :