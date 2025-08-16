  1. Woopets
Un chien atteint d'arthrite se remet à jouer grâce aux encouragements de son ami chat qui lui montre la voie (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Malgré les douleurs qui freinent ses mouvements, Blue n’a pas perdu tout espoir. Ce chien a vu son quotidien transformé grâce à une rencontre des plus inattendues, celle d’un chat félin aussi espiègle qu’attachant.

Illustration : "Un chien atteint d'arthrite se remet à jouer grâce aux encouragements de son ami chat qui lui montre la voie (vidéo)"
© @blue.the.bluey / TikTok

A cause de la maladie touchant ses articulations, Blue n’est plus aussi actif qu’avant, mais ce chien peut compter sur un ami inattendu pour l’inciter à surmonter les difficultés. Leur belle histoire est rapportée par Newsweek.

La famille de Blue, Bouvier Australien de 6 ans, avait découvert qu’il était atteint d’arthrite lorsqu’il avait 3 ans.

Ce mal l’affecte au quotidien, lui faisant perdre progressivement sa mobilité. Il impacte également son moral. “Il décline lentement et n'est plus capable de profiter autant des choses qu'avant”, dit en effet, sa maîtresse qui partage souvent des vidéos de lui sur le compte TikTok qu’elle lui consacre, “@blue.the.bluey”.

Illustration de l'article : Un chien atteint d'arthrite se remet à jouer grâce aux encouragements de son ami chat qui lui montre la voie (vidéo)
@blue.the.bluey / TikTok

Elle fait ce qu’elle peut pour que sa qualité de vie soit la plus élevée possible. Entre administration de suppléments, le port d’une attelle et les séances mensuelles de thérapie laser, sa propriétaire ne lésine pas sur les moyens. C’est toutefois l’arrivée d’un autre animal dans la famille qui a donné lieu aux changements les plus spectaculaires dans le quotidien du quadrupède.

Illustration de l'article : Un chien atteint d'arthrite se remet à jouer grâce aux encouragements de son ami chat qui lui montre la voie (vidéo)
@blue.the.bluey / TikTok

La maîtresse de Blue a accepté d’être mère d’accueil pour un chat tuxedo appelé Mr. Darcy. Il était donc question, au départ, qu’elle ne le garde que provisoirement, jusqu’à ce qu’on lui trouve un adoptant.

Âme de chiot retrouvée

Blue et Mr. Darcy ne se sont pas seulement entendus à merveille ; l’arrivée du chat a, en plus, permis au chien de renouer avec sa joie de vivre et son entrain. Il l’a aidé à retrouver son âme de chiot, en quelque sorte.

C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant la vidéo ci-dessous, partagée le 30 juillet 2025 et ayant généré près de 700 000 vues :

@blue.the.bluey

just over here actually tearing up over this haha ???????????? Anyone else have a cat and a dog who are best friends? ???????? #cattledog #heeler #dogtok #dogsoftiktok #blueheeler #specialneedsdog #catsanddogs #fetch

A lire aussi : Un étudiant malvoyant organise une fête émouvante pour son chien guide qui l'a aidé à réussir ses études et surmonter l'isolement

? Let Down - Radiohead

On y voit le Bouvier Australien couché dans le séjour, puis le chat courant derrière la balle lancée par leur maîtresse. Le félin aurait pu la rapporter, mais il a préféré en laisser le soin au chien. Encouragé par Mr. Darcy, il s’est levé et est allé chercher l’objet en remuant la queue, avant de le remettre à son humaine.

Le rêve devient réalité grâce au travail d’équipe”, peut-on lire dans cette séquence particulièrement touchante.

