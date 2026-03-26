Un chat gratte de manière répétée et énergique contre une porte vitrée pour obtenir le déplacement de son panier (vidéo)

Derrière des coups impressionnants qui semblaient venir d’un animal imposant se cachait en réalité un tout petit coupable, ainsi qu'une demande bien précise. La vidéo virale révèle qu’un chat, loin de vouloir simplement sortir, cherchait surtout à faire installer son confortable couchage à l’extérieur. Une scène aussi surprenante qu’amusante…

Une vidéo mise en ligne le lundi 16 mars 2026 sur le compte TikTok « @coc0puffffff » et relayée par Newsweek est rapidement devenue virale, ayant généré 12,2 millions de vues.

On y voit d'abord une porte vitrée donnant sur un petit espace extérieur, recouverte de stores qui sont secoués de manière énergique et bruyante. On a l'impression qu'un gigantesque animal lui porte des coups puissants et incessants.

La vidéo montre ensuite un jeune homme assis juste à côté, visiblement exaspéré. Après avoir subi ce vacarme, il finit par ouvrir la porte. Ce qu'on découvre derrière celle-ci est une grande surprise. Il s'agit d'un adorable chat noir, qui préfère s'asseoir plutôt que de sortir alors qu'il réclamait cela à cor et à cri.

On a vraiment du mal à croire que c'est cette petite créature, à l'apparence si douce et tendre, qui malmenait ainsi la porte. Le félin, qui répond au nom de Morris, frappait de toutes ses forces pour rejoindre ses humains, qui pensaient simplement passer un agréable moment à l'extérieur et d'une bouffée d'air frais.

La propriétaire du chat et du compte TikTok, qui filmait la scène, explique en légende de la publication qu'ils ont compris par la suite qu'il souhaitait qu'on installe son panier dehors.

L'attitude de Morris a surpris et amusé de nombreux internautes, certains ayant confié qu'ils pensaient que les coups étaient trop puissants, insistants et précis pour venir d'un chat. « Je m’attendais à un chien de 30 kilos », a ainsi commenté l'un d'eux.

Voici la vidéo :

Chat qui gratte ou frappe à la porte : comment interpréter ce comportement ?

Le comportement aussi drôle qu’insistant de Morris nous rappelle qu'il est utile de mieux comprendre ce que nos amis à vibrisses cherchent à nous dire en agissant de la sorte.

Lorsqu’un chat gratte ou frappe à la porte, il ne s’agit pas toujours d’un simple désir de sortir : il peut réclamer la présence de son humain, un endroit confortable ou un aménagement précis de son environnement, comme un panier à l’extérieur en l'occurrence.

A lire aussi : Ils veulent offrir un compagnon à leur chatte mais ses premières réactions sont glaciales (vidéo)



@coc0puffffff / TikTok

Observer ses habitudes, comme le moment de la journée ou la météo, aide à identifier ses besoins réels. Pour y répondre intelligemment, on peut lui proposer un coin douillet proche de la zone convoitée et enrichir son environnement avec des jouets.

Il est également conseillé d'éviter de céder immédiatement après des coups bruyants afin de ne pas renforcer ce comportement. Comprendre ces signaux permet de réduire la frustration et d'assurer son bien-être.