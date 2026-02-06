« Bravo ! », une petite chatte aveugle apprend seule à rapporter sa balle et émerveille sa maîtresse (vidéo)

Ce n’est pas parce qu’on est aveugle, qu’on ne peut pas s’amuser. Au contraire ! Lettuce, une petite chatte privée de ses yeux, l’a récemment prouvé à sa maîtresse de la plus adorable des manières.

Vous souvenez-vous de Goose, un ancien chat de grange, et de son ami Otter, un chat noir sourd poussant des petits cris étonnants ? Depuis notre dernier article, leur famille s’est agrandie avec l’arrivée de Lettuce (ou Lettie pour les intimes), une petite chatte aveugle. Récemment, leur maîtresse a fait une attendrissante découverte à son sujet, qu’elle s’est empressée de partager en vidéo sur Instagram.

Une petite chatte débrouillarde

Dans cette publication, elle révèle que Lettuce, malgré sa cécité, « a appris toute seule à rapporter la balle ». Et en effet, on découvre la minette au pelage duveteux qui trottine dans une pièce jusqu’à trouver une de ces petites balles en aluminium qui fait du bruit dès qu’on la touche. On entend sa maîtresse l’encourager d'un chaleureux « Bravo ! », avant de lui demander si elle veut qu’elle lui lance le jouet.

© @iamgooseontheloose / Instagram

Ni une, ni 2, celle-ci jette la balle de l'autre côté du couloir, et la chatte se précipite dessus, s’arrête, la cherche et la retrouve. Elle rapporte même le joujou à sa maîtresse qui la félicite d'un nouveau « Bravo, Lettie ! » et la câline pour la récompenser de cet étonnant exploit.

« Lettie a apporté sa balle au bureau et l’a déposée devant moi. », explique la légende de la vidéo. « On a recommencé plusieurs fois et c’est peut-être l’une des vidéos les plus mignonnes que j’aie jamais prises. »

Des internautes admiratifs

Cette vidéo, relayée par le média CatTime, a laissé les internautes très admiratifs. Ils ont été littéralement subjugués par le talent de Lettie ! « Si je ne voyais pas qu'elle n'a pas d'yeux, je jurerais qu'elle n'est pas aveugle. Vous élevez une jeune chatte si intelligente et pleine d'assurance ! », a notamment commenté l’un d’eux. Il est vrai que la minette se déplace avec une telle aisance qu'on en oublie presque qu'elle est aveugle !

© @iamgooseontheloose / Instagram

D’autres spectateurs ont également été charmés par ses adorables miaulements : « Oh la la, ces petits gazouillis sont trop mignons ! », écrit ainsi quelqu’un. En effet, difficile de ne pas craquer pour une petite chatte aussi mignonne et débrouillarde !