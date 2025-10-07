« Il semble très sociable et amical » : ce chaton errant charme sa sauveuse lors d’un trajet en taxi inattendu (vidéo)

Julie Nashawaty a l’habitude de côtoyer des animaux. Elle en possède 2, et il lui arrive d’en garder d’autres. Lorsqu’elle n’est pas chez elle, elle donne de son temps à une association locale dédiée au bien-être animal. Alors qu’elle se promenait dans les rues de Boston, elle a fait une rencontre déterminante : celle d’un chaton tuxedo qui a sollicité son aide de manière évidente. Émotions au rendez-vous pour ce duo.

PetHelpful est revenu sur cette histoire qui donne du baume au cœur. Entre Julie et ce chat tuxedo nommé Bananas, l’évidence était là. Le félin n’a pas manifesté de résistance quant à son aidante qu’il semble avoir choisie.

@julienashawaty / TikTok

Chaton de la rue en détresse

Bananas se trouvait derrière une barrière lorsque Julie a croisé sa route. Elle ne pensait pas pouvoir le sortir et lui venir en aide, mais le chat s’est tout de suite avancé vers elle, très avenant. Il s’est ensuite frotté à elle et c’est là qu’elle s’est aperçue qu’il s’agissait d’un chaton. La séance de câlins a duré un certain temps, et Julie se demandait bien comment elle allait faire pour le ramener au refuge, s’étant déplacée sans sa voiture.

Quelques kilomètres avant le soulagement

Julie redoutait ce voyage en taxi avec un chat errant, et se demandait si le conducteur accepterait la présence d’un félin à bord. Contrairement à tout ce qu’elle imaginait, tout s’est très bien passé, avec un chaton toujours aussi ravi d’être entre les mains de cette femme bienveillante. L’arrivée au refuge a été un vrai moment de joie pour Bananas comme pour les bénévoles.

@julienashawaty / TikTok

« Il semble très sociable et amicale »

Un internaute ayant visionné la vidéo sur le compte TikTok « @julienashawaty » a eu les mots justes. Le chat a vite pris ses marques dans le bureau de l’association bien connu de Julie. On le voit se promener sur les bureaux, tout renifler, parfaitement à l’aise.

Une vie pleine d’amour en perspective

Pour Julie, il n’y a jamais eu de doutes quant aux possibilités d’adoption du chaton. 7 jours après son arrivée dans les locaux, cela s’est confirmé avec une adoptante s’étant positionnée pour partager sa vie pour toujours avec Bananas.

A lire aussi : Un chat perdu mène son propriétaire à un ticket de loterie gagnant d’une valeur de 130 000 euros

@julienashawaty / TikTok

Julie a dû faire ses adieux à ce félin qui lui a donné toute sa confiance. Elle est heureuse d’avoir pu lui apporter son aide et surtout de lui avoir ouvert les portes d’une nouvelle vie.