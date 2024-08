Un colibri rencontre 2 chiens adorables et décide de devenir leur meilleur ami (vidéo)

Nick et Boston profitent de la chaleureuse compagnie de l’un et de l’autre, mais aussi de celle des 2 autres chiens de la famille et de leur « maman ». La sœur de cette dernière a récemment expliqué à la rédaction de The Dodo, que les 2 boules de poils ont noué un lien unique avec un visiteur ailé absolument mignon.

Alors que Nick et Boston se détendaient à l’extérieur, un colibri a surgi de la nature et s’est approché d’eux. « Je n’ai jamais rien vu de tel, a déclaré Edilene, la sœur de Melrosi, ils se sont liés d’amitié avec le colibri. »

Bien qu’il ne soit pas resté longtemps la première fois, le petit animal a pris l’habitude de rendre régulièrement visite aux toutous. « Il ne s’approche pas de nous, mais il est ami avec les chiens, poursuit Edilene, c’est la plus belle chose qui soit. »

La vidéo est devenue virale sur Internet

Une vidéo publiée sur TikTok montre l’interaction entre le colibri et les 2 chiens. Ces derniers sont d'abord intrigués et font attention.

Au bout d'un moment, le visiteur ailé semble tellement en confiance, qu’il décide de se poser à côté de ses compagnons canins. Le clip d’une grande douceur a été vu plus de 12 millions de fois, et a reçu 1,8 million de mentions « j’aime » depuis sa mise en ligne.

© @rosiluhg7bm / TikTok (capture d'écran)

« Comme c’est mignon, je n’ai jamais vu un colibri se comporter comme ça avec un chien », confie un internaute. « Même un colibri peut voir à quel point un Staffy est adorable », estime un autre.

Mais si la plupart des commentaires sont positifs et reflètent de l’émerveillement, certains expriment le doute. En effet, quelques utilisateurs de TikTok se demandent si cette vidéo étonnante n’est pas le fruit d’un montage.

A lire aussi : Des nouvelles de Kobe, le chien retrouvé attaché à un arbre par son collier, qui peut enfin commencer sa reconstruction

© @rosiluhg7bm / TikTok (capture d'écran)

Quoi qu’il en soit, Edilene a affirmé auprès de nos confrères américains que le colibri a construit son nid près de la maison et qu’il salue souvent ses 2 copains.

« C’est une chose vraiment magnifique », a-t-elle conclu.